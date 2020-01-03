YURTHABER
  4. Başkan Atıcı, Başsavcı Yapar’ı ziyaret etti

Başkan Atıcı, Başsavcı Yapar’ı ziyaret etti

MUĞLA HABERLERİ  | 03.01.2020 23:46 | Son Güncelleme

Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, kısa bir süre önce Cumhuriyet Başsavcılığına ataması yapıldıktan sonra göreve başlayan Hayrullah Yapar’ı makamında ziyaret etti.Başsavcı Yapar’a, “Milas’ımıza hoş geldiniz.” diyerek yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Atıcı, Milas Ziraat Odası’nın faaliyetleri hakkında bilgi verdi.Milas’ın tam anlamıyla bir tarım kenti olduğuna dikkat çeken Başkan Atıcı, “Tarım, ülkemiz için stratejik bir alan.

Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, kısa bir süre önce Cumhuriyet Başsavcılığına ataması yapıldıktan sonra göreve başlayan Hayrullah Yapar’ı makamında ziyaret etti.
Başsavcı Yapar’a, “Milas’ımıza hoş geldiniz.” diyerek yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Atıcı, Milas Ziraat Odası’nın faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
Milas’ın tam anlamıyla bir tarım kenti olduğuna dikkat çeken Başkan Atıcı, “Tarım, ülkemiz için stratejik bir alan. Bunu artık herkes kabul ediyor. Bu bilinçle, çiftçilerimiz yararına çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” diyerek, Milas Ziraat Odası olarak çiftçilerin yaşadıkları sıkıntıları ilgili mercilere ilettiklerini ve çözüm odaklı çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlattı.
Taze ve sağlıklı ürünlere erişebilirliğin günden güne önem kazandığını ifade eden Başsavcı Yapar, tam da bu noktada çiftçilerin emeklerinin çok değerli olduğunu söyledi.
Milas insanının sıcakkanlı ve güler yüzlü olduğunu belirterek, Milas’ta görev yapmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Başsavcı Yapar, Başkan Atıcı’ya hayırlı olsun ziyaretinden ötürü teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttıSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttı
Yaşlı kadın evinde ölü bulunduYaşlı kadın evinde ölü bulundu
Mandalina kupası için yelken açtılarMandalina kupası için yelken açtılar
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü

Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü

Polis, kamyoncuların yolu kapatmasına izin vermedi

Polis, kamyoncuların yolu kapatmasına izin vermedi

Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi hizmet ağını genişletiyor

Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi hizmet ağını genişletiyor

Keman eşliğinde kitap okudular

Keman eşliğinde kitap okudular

"Baba Parası" filminin başrol oyuncuları Kütahya'da izleyicilerle buluştu

"Baba Parası" filminin başrol oyuncuları Kütahya'da izleyicilerle buluştu

4 yıldır köydeki evine elektrik bağlanmayınca basın açıklaması yaptı

4 yıldır köydeki evine elektrik bağlanmayınca basın açıklaması yaptı

Muğla Namaz Vakitleri 4 Ocak Cumartesi

İmsak
06:48
Sabah
08:14
Öğle
13:16
İkindi
15:47
Akşam
18:08
Yatsı
19:29

Muğla Nöbetçi Eczaneler 4 Ocak Cumartesi

Cem Eczanesi
Merkez
Didem Eczanesi
Merkez
Begonvil Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Gündoğan Eczanesi
Bodrum
Oktay Eczanesi
Bodrum
Orfoz Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Mantar toplamaya gitmişti, ölü bulundu

Mantar toplamaya gitmişti, ölü bulundu

Münnami Özyurt Enerji Kimlik Belgesi uygulamasına yönelik açıklama yaptı

Münnami Özyurt Enerji Kimlik Belgesi uygulamasına yönelik açıklama yaptı

Muğla'da kamyon çarpması sonucu bacağı kesilen 9 yaşındaki çocuğun ailesi dava açacak

Muğla'da kamyon çarpması sonucu bacağı kesilen 9 yaşındaki çocuğun ailesi dava açacak

Zeytin sıkım fabrikasında patlama: 1 ölü

Zeytin sıkım fabrikasında patlama: 1 ölü

Teknelerden 1 milyon 650 bin kilogram çöp toplandı

Teknelerden 1 milyon 650 bin kilogram çöp toplandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.