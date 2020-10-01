Başkan Atıcı, Muğlalı zeytincilerin sorun ve taleplerini gündeme getirdi

Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, Muğlalı zeytin üreticilerinin yaşadığı sıkıntıları ve talepleri telekonferans ile gerçekleştirdiği görüşmede, ilgili Bakanlıklara iletilmek üzere Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’a iletti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, zeytin üreticilerinin, iklim şartlarının etkisiyle yaşanan kalite kayıpları ve alım fiyatı beklentisi başta olmak üzere sorun ve talepleri hakkında ilgili Bakanlıklara iletilmek üzere Aydın, Balıkesir, Bursa, Hatay, İzmir, Manisa, Mersin, Muğla illerindeki Ziraat Odası Başkanlarından bilgi aldı. Görüşmeye katılan, Akhisar, Altınözü, Bandırma, Edremit, Efeler, Erdek, Milas, Mudanya, Mut Ziraat Odalarının Başkanları, bölgelerindeki sorun ve talepleri detaylı olarak anlatarak Bayraktar’a bilgi verdi. Muğlalı çiftçilerin sevgi ve saygılarını ileterek konuşmasına başlayan Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, Muğla’yı temsilen katıldığı görüşmede, il genelinde zeytinciliğin önemli bir geçim kaynağı olduğunu ifade etti.

“Hasat dönemindeki ithalat mağdur ediyor"

Muğla’da Milas’ın zeytinciliğin merkezi olduğunu söyleyen Başkan Atıcı, çiftçilerin hasat dönemindeki ithalat ile mağdur olduğunu dile getirdi. Başkan Atıcı, “İlçemizde 9 milyon kayıtlı, 3 milyon da kayıtsız olmak üzere 12 milyon zeytin ağacı varlığı var. Tabi bizim yöredeki zeytinler memecik türü zeytin ağaçları ve yağ kalitesi ulusal, uluslar arası platformlarda biliniyor ve rağbet görüyor. Komşu ilimiz Aydın ili de bu konuda benzerlik taşıyor. Bizim memecik zeytinimiz yağ karakteristik özelliği taşıyor. Milas zeytinyağına coğrafi işaret alındı. Avrupa Birliği’nden de coğrafi işaret alınacak şuan askı süreci devam ediyor. Ayrıca yağlı zeytinimizin de coğrafi işareti var. Geçtiğimiz yıl var yılıydı. Ancak hasat döneminde ithalat yapılması çiftçimizin belini kırdı. Zeytin fiyatları bu dönemde birden bire aşağılara indi. Maliyetin bile kurtarılamaması çiftçimizi mağdur etti. Bu yıla gelince sıcaklık, kuraklık gibi olumsuz iklim koşulları sebebiyle zeytin rekoltemiz yüzde 15-20 civarına düştü. Rekoltemiz çok düşük" dedi.

Zeytinde kotanın kaldırılması ve biyoteknik mücadele önerisi"

Zeytincilikte üretim ve pazar alanında yaşanan sorunları tespitler halinde TZOB Genel Başkanı Bayraktar’a ileten ve çözüm önerileri sunan Başkan Atıcı, zeytinde kota, zeytinciliği tehdit eden zararlılar, hasatta ulaşım problemi ve zeytinyağında tağşiş konusunda şunları aktardı: “Bizim en büyük sıkıntılarımızdan birisi de kota. Geçtiğimiz yıl dekar başına dane zeytinde 80 kilogram olarak belirlenen desteklemeler, bizim bölgede sorunlar oluşturdu. Şöyle bizim yöremizde 80 kilogramın üzerine verim alınan yerler var. Bu çiftçilerimiz mağduriyet yaşadı. Bu kriterin tekrar gözden geçirilmesini talep ediyoruz. Sahada rekolte tespiti yapılarak kotanın kaldırılmasını istiyoruz. Hastalıklar konusu da çok önemli. Zeytin sineği ciddi zararlar veriyor. Zeytin sineği ile ilaçlı müdahale yapılıyor ancak bizim önerimiz; biyoteknik mücadeleye geçilmesidir. Bu konuda Bakanlığımızın özel sektörü teşvik ederek tuzak konusunda seri üretime geçilmeli ve çiftçilerimize bu tuzaklar uygun koşullarda temin edilmelidir. Birçok zeytinlik alana asılacak olan tuzaklar, zeytinde verim ve kalite için önemli. Halkalı leke ile mücadele konusunda da Bakanlığımızın bir kriter belirlenmesinin zeytin üreten çiftçilerimizin yararına olacaktır. Odamız bu konuda farkındalık yaratmaya, eğitim çalışmaları düzenlemeye devam ediyor. Bölgemizde hasadın yapılabilmesi için zeytinliklerde yaşanan ulaşım sıkıntısının destekle çözülmesi gerekiyor. Tağşiş konusu da çok önemli. Zeytinyağındaki tağşiş, hile, öncelikle halkımızın sağlığını tehlikeye sokuyor hem de zeytincilik yapan çiftçilerimizin imajı zedeleniyor. Bu konuda da ciddi tedbirler alınmalı, denetimler yapılmalı ve caydırıcı cezalar işleme konulmalıdır.”

