Başkan Atıcı, yanan alanları inceledi

Milas’a bağlı Kılavuz’daki orman yangını, ekiplerin yoğun mücadelesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, yanan alanlarda incelemelerde bulunarak çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Milas’ta ilçeye bağlı Kılavuz Mahallesi’nde zeytinlik alanda başlayan yangın ormana sıçradı. Ekiplerin karadan ve havadan mücadelesi gece boyu devam etti. Güneşin batmasıyla hava araçları müdahalesini durdururken, kara ekipleri gece boyunca yangına müdahale ederek yangın nöbeti tuttu. Önceki gün sabahın ilk ışıklarıyla hava araçları tekrar yangına müdahalede bulunduğu bölgede kara ve hava ekiplerinin yoğun mücadelesi sonucu yangın 17 saat sonra söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı yanan alanlarda incelemede bulundu. Kılavuz Muhtarı Turan Güneş ile yanan zeytinliklerde inceleme yapan Başkan Atıcı, zarar gören arazilerde kurulacak olan komisyon tarafından hasar tespit çalışması başlatılacağını ifade ederek, arazileri zarar gören çiftçilere, mahalleliye, yangın söndürme ekiplerine ve tüm Milas halkına geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

"Orman yangınlarına dikkat"

Son zamanlarda artan yangınlara dikkat çeken Başkan Atıcı, herkesin yangınlara karşı duyarlı olmasını isteyerek, “Gerçekten ciğerlerimiz, zeytinliklerimiz yandı. Canlılar yandı. Ekosistem büyük zarar gördü. Burada ağustos aylarında dikkatli olmalıyız. Bir kıvılcımın nelere mal olduğunu görüyoruz. İhmalin sonuçları çocuklarımızı, torunlarımızı geleceğimizi de etkileyecek" dedi.

“Çiftçimizin zararı karşılanmalı”

17 saat süren yangında zeytinlik alanlarda ciddi zarar olduğunu ifade eden Başkan Atıcı, doğal afetlere karşı tarım arazilerinin sigortalanmasında büyük fayda olduğunu belirterek şunları kaydetti: “Zeytinlik alanlardaki zarar ziyan tespitleri yapılacak. Çiftçilerimizin tarım alanlarını, arazilerini mutlaka TARSİM’e sigortalatması lazım. Her ne kadar bu sigorta değerlerinin yüzde 50’si çiftçi tarafından gidiyorsa yüzde 50’si de hatta yüzde 70’leri devlet tarafından karşılanıyor. Benim de devlete çağrım, bu sigorta primlerinde biraz daha çiftçi lehine indirim yapılmalı. Bütün alanların doğal afetlere karşı sigorta kapsamına alınarak, çiftçimizin zararı ödenmelidir. Hepimiz duyarlı olalım tedbirli davranalım. Bu yangınların yüzde 95’i insan kaynaklı olduğunu unutmayalım.”

