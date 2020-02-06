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Başkan Avcı, “Altıeylül’e dev yatırımlar yapılıyor”

BALIKESİR HABERLERİ  | 06.02.2020 13:18 | Son Güncelleme

Altıeylül’ün değerine değer katacak 2 büyük projenin ihale tarihleri belli oldu.

Altıeylül’ün değerine değer katacak 2 büyük projenin ihale tarihleri belli oldu. Altıeylül Kültür Merkezi ve Kapalı Yüzme Havuzunun ihaleleri 14 Şubat 2020 tarihinde yapılacak.
Altıeylül için kalıcı ve vizyon projelere imza atan Başkan Hasan Avcı’nın girişimleri ve Ak Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey’in destekleri ile kaba inşaatı biten Kültür Merkezinin tamamlanması için Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile 5 Aralık 2019’da protokol imzalandı.
Kültür merkezi ve kapalı yüzme havuzu ihaleleri 14 Şubat’ta
Protokole göre Altıeylül’ün ve Balıkesir’in ilk kültür merkezi 2021’de tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak ve Altıeylül’e bir büyük proje daha kazandırılmış olacak. Başkan Avcı yaptığı açıklamada; Ümraniye Belediyesi ile Kardeşlik Protokolü çerçevesinde başlayan, bizim de bir miktar kaynak aktardığımız Kültür Merkezimiz belli bir noktaya kadar geldi. 5 Aralık’ta Milletvekilimiz Mustafa Canbey ile birlikte Kültür Bakan yardımcımız Nadir Alpaslan’ı ziyaret ederek kendileriyle Kültür Merkezimizin tamamlanması için ilgili protokolü imzaladık. İki yıl içinde ödemek koşulu ile bize 4-4,5 milyon gibi bir destekte bulunacaklar. Hedefimiz, 2020 sonuna kadar kültür merkezimizin eksiklerini tamamlayıp 2021’in başında Altıeylül’ü Kültür Merkezi’ne kavuşturmak. Projemiz bittiğinde içerisinde yaklaşık 500 kişilik gösteri salonu, açık fuaye alanı ve Altıeylül Türk Müziği Eğitim Merkezinin de yer alacağı, Altıeylül’de eksikliği hissedilen çok güzel bir yapıyı ilçemize kazandırmış olacağız” dedi.
Altıeylül kapalı yüzme havuzuna kavuşuyor
Asuvanın yanındaki bin 800 m2’lik alana yapılacak Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi’nin içerisinde yer alacak olan Kapalı Yüzme Havuzu ve Fitness Salonu için ilk adım atılıyor. Projenin ihalesi 14 Şubat 2020’de yapılarak Altıeylül’e büyük bir proje daha kazandırılma yolunda adım atılmış oluyor.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nun Altıeylül’e vermiş olduğu 3 kapalı yüzme havuzu sözünün ilki hayata geçiyor
Başkan Avcı; Altıeylül Belediyesi olarak tesisleşmeye verdiğimiz önem ortada. Seçim çalışmalarında ilçemizi ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Altıeylül’e kapalı yüzme havuzu sözü vermişti. Sayın Bakanımızın destekleri ile biz de Milletvekilimiz Adil Çelik ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik’i ziyaret ederek sağlanacak kaynak ile ilgili mutabakata vardık. İlçemize büyük değer katacak bu iki büyük projenin ihaleleri 14 Şubat 2020’de yapılacak. Diğer yapım süreci devam eden projelerimizi en kısa sürede tamamlayarak hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Altıeylül’ümüzü daha donanımlı, daha yaşanabilir bir kent yapabilmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımıza, Spor Toto Teşkilat Başkanımıza ve Milletvekillerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yapılacak tüm tesislerimizin Altıeylül’ümüze ve Balıkesir’imize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

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