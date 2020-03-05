Başkan Avcı, “Biz bir davanın peşindeyiz"

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı AK Parti Altıeylül İlçe Başkanı Ömer Munis’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Birlik ve beraberlik mesajları verilen ziyarette bir konuşma yapan Başkan Hasan Avcı ‘Biz bir davanın peşindeyiz, makam peşinde değiliz’ dedi.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, AK Parti Altıeylül İlçe Başkanı olarak göreve getirilen Ömer Munis’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Görevi devraldığı gün İdlib’te menfur saldırının gerçekleştiğini bu yüzden derin üzüntü ile yasa büründüğünü ifade eden AK Parti Altıeylül İlçe Başkanı Ömer Munis, zor günlerden geçildiğini söyleyerek ‘ birlik ve beraberlik içinde çalışacağız’ dedi.

Başkan Ömer Munis, “Bütün enerjim Altıeylül için”

Munis sözlerini şu şekilde sürdürdü; “Öncelikle Hasan Başkanımızın ziyaretinden son derece memnun oldum. Göreve getiriliğimiz gün dönüş yolunda aldığımız bir haberle yasa büründük. İdlib’te meydana gelen hain saldırıda 34 vatan evladını şehit verdik. Türkiye’yi bir batağın içine çekmek için planlanmış hain bir saldırı bu. Müdahaleye giden ambulansların bile vurulduğu bir ortamda söyleyecek bir şey bulamıyorum, sözün bittiği yer. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin. Tek bir tesellimiz var. Ordumuz şehitlerimizin kanını yerde bırakmadı. Naaşları kalkmadan 2 bin üzerinde rejim unsuru bertaraf edildi. Biz bu dönemde aldık Altıeylül İlçe Başkanlığını. Bizi bu göreve layık görenlere de ayrıca teşekkür ederim. 2014

