Başkan Avcı, Kırsalda yaşayan vatandaşlarla istişare yapıyor

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ve Ak Parti İlçe Başkanı Ömer Munis, kış aylarının kendini hissettirdiği bugünlerde kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar ile bir araya gelerek, mahalle sakinlerinin taleplerini dinlediler.

Kırsalda yılsonu buluşması

Yılın son günlerini yaşarken soğuyan hava ve yağışlar ile birlikte kırsal mahallelerin ihtiyaçları da artıyor. Altıeylül Belediyesi, kış aylarının peşinden gelen zorunlu ihtiyaçların giderilmesi hususunda çözümün merkezi olmayı sürdürüyor. Pandemi sürecinin araya girmesi hayatımızı kısıtlasa da belediye hizmetleri her zamankinden daha yoğun bir şekilde devam ediyor. Altıeylül Belediyesi, özellikle pandemi sürecinde kırsal mahallelerde oturan vatandaşlara ulaşmayı kendine görev edindi. Bu süreçte kırsal mahallelerde oturan vatandaşlar ile sürekli iletişim halinde olan Başkan Avcı, son olarak Başkan Munis ile birlikte Aynaoğlu, Ortamandıra , Ayvacık Dedeburnu Ve Akçaköy Mahallelerinde ikamet eden vatandaşlarla bir araya gelerek yıl sonu ile ocak ayından sonra yapılacak olan hizmetler hakkında fikir alışverişinde bulundular.

“Önce istişare, sonra icraat”

Altıeylül Belediyesi, hizmetlerini sürdürürken vatandaşlar ile olan iletişimine büyük önem veriyor. Bunun en büyük örneği kırsal mahallelere yapılan ziyaretler olarak göze çarpıyor. Altıeylül sakinleri, ihtiyaç duydukları her an belediyenin hizmetlerine E-Belediye üzerinden ulaşabiliyor. Ayrıca vatandaşlar, sosyal medya hesapları üzerinden de taleplerini dile getirebiliyor. Kırsal mahalle ziyaretleri sırasında bu konuya değinen Başkan Avcı “Biz arkadaşlarımıza gerekli talimatları verdik. Bize ulaşan tüm vatandaşlarımızla özenle ilgilenmelerini söyledik. Biz ulaşılabilir olmaya çalışıyoruz. Eğer ilçe sakinlerimizin bir ihtiyacı, talebi ya da bir önerisi varsa mutlaka bizimle iletişime geçsinler. Vatandaşlarımız 444 06 09 çözüm merkezi ve 0 533 154 01 01 Whatsapp ihbar hattımızla irtibata geçerek her türlü taleplerini iletebilirler. Arkadaşlarımız bu talepleri ilgili birimlere ivedilikle ileterek sorunun çözümü için çalışıyorlar” dedi. Kırsal mahalle ziyaretlerini, iklim şartları ne olursa olsun, sürdüren Başkan Avcı “Bizim yaptığımız işte iletişim her şeyden önemlidir. İletişim kazalarının yaşanmaması için büyük çaba harcıyoruz. Burada olmamızın sebebi de budur. Birebir iletişim ile ulaşılabilir olmak. Vatandaşlarımız ile her konuda istişare yapıyoruz. Kırsal mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde görerek değerlendiriyoruz. Önümüzdeki yıl kırsala yapılacak parke taşı döşemesi bunlardan sadece bir tanesi. Bugün de Munis Başkanımızla birlikte bu ziyaretleri gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu. Altıeylül Belediyesi’nin bu tip saha çalışmaları ile gönülleri fethettiğini söyleyen Başkan Munis “Altıeylül Belediyesi’nin çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Özellikle Hasan Avcı Başkanımızın sahada olduğunu görmek bizi mutlu ediyor. Vatandaşlar ile yaptığı fikir alışverişleri gerçekten çok değerli. Sorunu yerinde görüyor ve çözümü için de tüm imkânları seferber ediyor. Kendisini tebrik ediyorum” diyerek memnuniyetini dile getirdi. Başkan Avcı son olarak “Vatandaşlarımızın görüş ve önerileri bizim için her zaman çok önemli. Yıl sonu olması münasebetiyle de bu istişareler ayrı bir değer taşıyor. Vatandaşlarımızın önümüzdeki yıl bizden beklentilerini kendi ağızlarından duymak istedik. Bugün de çok güzel geri bildirimler aldık. Vatandaşlarımızın içten talep ve önerilerini dinlemek ufkumuzu açıyor. Sürekli söylediğim bir şey var. Bu iş makamda oturarak olmaz. Bu şekilde biz de mutlu oluyoruz. İstişare etmenin ne kadar değerli bir şey olduğunu bizler biliyoruz. Allah’ın izniyle bundan önce olduğu gibi bundan sonra da tüm çalışmalarımızı istişare ederek yapmaya gayret edeceğiz. Vatandaşlarımız da lütfen bize ulaşarak fikirlerini anlatsınlar. Önce istişare, sonra icraat” şeklinde konuştu.