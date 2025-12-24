MAGAZİN

Eşref Rüya'da şaşırtan ayrılık! Eşref Rüya Nisan ölecek mi? Final sahnesi gündemde

Demet Özdemir ile Çağatay Ulusoy’un başrolünde yer aldığı Kanal D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya bu akşam 27. bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümündeki final sahnesi izleyenleri şimdiden heyecanlandırdı. Demet Özdemir'in canlandırdığı Nisan karakterinin vurulması 'final' söylentilerini beraberinde getirdi.

Öznur Yaslı İkier

Eşref Rüya dizisi her çarşamba akşamı olduğu gibi bu akşamda izleyenlerine heyecan dolu dakikalar yaşatacak. 27. bölümüyle ekrana gelecek olan dizinin fragmandaki final sahnesi herkesi heyecanlandırdı.

FİNAL SAHNESİ GÜNDEMDE

Dizinin yeni bölüm fragmanında ‘Ben her şeyi Eşref için yapıyorum’ sözleriyle dikkat çeken Nisan’ın, otelde verdiği konser sırasında silahların patlaması en çarpıcı sahne oldu.

Eşref Rüya da şaşırtan ayrılık! Eşref Rüya Nisan ölecek mi? Final sahnesi gündemde 1

Finalde Eşref’in kollarında vurulmuş halde görülen Nisan, sadece Eşref’i değil, izleyenleri de endişelendirdi. Tüm dizi takipçileri 'Eşref Rüya Nisan ölüyor mu?' sorusunun yanıtı araştırmaya başladılar.

Eşref Rüya da şaşırtan ayrılık! Eşref Rüya Nisan ölecek mi? Final sahnesi gündemde 2

Demet Özdemir'in canlandırdığı Nisan karakterinin vurulduğu sahne sosyal medyada gündem olurken fenomen dizi hakkında da 'final geliyor' yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Eşref Rüya da şaşırtan ayrılık! Eşref Rüya Nisan ölecek mi? Final sahnesi gündemde 3

ŞAŞIRTAN AYRILIK

Eşref Rüya dizisinin bu akşam yayınlanacak olan bölümünde bir isminde veda edeceği öğrenildi. Dizide Sadık karakterine hayat veren Şener Savaş'ın projeye veda edeceği ortaya çıktı.

Eşref Rüya da şaşırtan ayrılık! Eşref Rüya Nisan ölecek mi? Final sahnesi gündemde 4

