Eşref Rüya'da şaşırtan ayrılık! Eşref Rüya Nisan ölecek mi? Final sahnesi gündemde

Eşref Rüya dizisi her çarşamba akşamı olduğu gibi bu akşamda izleyenlerine heyecan dolu dakikalar yaşatacak. 27. bölümüyle ekrana gelecek olan dizinin fragmandaki final sahnesi herkesi heyecanlandırdı.

FİNAL SAHNESİ GÜNDEMDE

Dizinin yeni bölüm fragmanında ‘Ben her şeyi Eşref için yapıyorum’ sözleriyle dikkat çeken Nisan’ın, otelde verdiği konser sırasında silahların patlaması en çarpıcı sahne oldu.

Finalde Eşref’in kollarında vurulmuş halde görülen Nisan, sadece Eşref’i değil, izleyenleri de endişelendirdi. Tüm dizi takipçileri 'Eşref Rüya Nisan ölüyor mu?' sorusunun yanıtı araştırmaya başladılar.

Demet Özdemir'in canlandırdığı Nisan karakterinin vurulduğu sahne sosyal medyada gündem olurken fenomen dizi hakkında da 'final geliyor' yorumlarının yapılmasına neden oldu.

ŞAŞIRTAN AYRILIK

Eşref Rüya dizisinin bu akşam yayınlanacak olan bölümünde bir isminde veda edeceği öğrenildi. Dizide Sadık karakterine hayat veren Şener Savaş'ın projeye veda edeceği ortaya çıktı.