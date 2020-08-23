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Başkan Avcı’dan kırsal mahallelere ziyaret

BALIKESİR HABERLERİ  | 23.08.2020 13:48 | Son Güncelleme

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, kırsal mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, kırsal mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Avcı bu kapsamda ilçenin kırsal mahallelerinden Köseler, Karamanköy, Köylüköy, Balıklı, Çandır, Sarıalan, Dallımandıra ve Aliağa mahallelerini ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Avcı, yapılan ve yapılacak olan çalışmalar ile ilgili bilgiler verdi.
Başkan Avcı: “Kırsal merkez ayrımı yapmıyoruz”
Altıeylül İlçesi genelinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyip vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Hasan Avcı, bu kapsamda Köseler, Karamanköy, Köylüköy, Balıklı, Çandır, Sarıalan, Dallımandıra ve Aliağa mahallelerini ziyaret etti. AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik ve AK Parti Altıeylül İlçe Başkanı Ömer Munis’inde eşlik ettiği ziyaretlerde, Başkan Avcı teknik ekiplerden çalışmalara ilişkin bilgiler aldı. Mahalle sakinleri ile de sohbet ederek, talepleri dinleyen Başkan Avcı, Altıeylül’ün refah seviyesini yükseltmek için merkez ve kırsal ayrımı yapmadıklarını söyledi.
Başkan Avcı: “Vatandaşlarımızla iç içe olmaya devam edeceğiz”
Yürütülen çalışmalara ilişkin konuşan Başkan Avcı, “Vatandaşlarımızla her zaman iç içe olmaya devam edeceğiz. Eksiklik ve sıkıntıları bizzat ilk ağızdan dinleyip, sorunlara bir bir neşteri vuracağız. Bu ziyaretlerimiz aralıksız bir şekilde devam edecek. Gerek merkez gerek kırsal mahallelerimizde muhtarlarımızı ziyaret edip, vatandaşlarımız ile bir araya geliyoruz. Eksik olan hizmetleri tamamlama adına talimatlarımızı veriyoruz ve yapılan hizmetleri yerinde inceliyoruz” dedi.
Göreve geldikleri günden bu yana kırsal merkez ayrımı yapmadan çalışmalarını yürüttüklerini söyleyen Başkan Avcı, “Kırsalı mahallerimize ciddi manada hizmet götürdük. Birçok kırsal mahallemizin yol problemini çözdük ve çözmeye de devam ediyoruz” dedi.
Vatandaşlarımızın taleplerine en kısa sürede dönüş yapmaya gayret ettiklerini söyleyen Başkan Avcı, “Şuan da kırsal mahallelerimizde çalışmalar devam ediyor, bir çok mahallemizde vatandaşlarımızın en fazla talep ettiği konulardan birisi olan tarla yollarını açıyoruz. Bundan önce olduğu gibi bundan sonrada kırsal mahallelerimizde ki eksikliklerin giderilmesi için hizmet üretmeye devam edeceğiz, bizlerden desteklerini esirgemeyen değerli muhtarlarımıza ve mahalle sakinlerimize çok teşekkür ediyor saygılar sunuyorum” dedi. Mahalle Muhtarları ve mahalle sakinleri ise belediyenin yaptığı çalışmalardan memnun olduklarını belirterek, Belediye Başkanı Hasan Avcı’ya teşekkür ettiler.

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