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Başkan Aydar’a destek için belediyeye akın ettiler

ADANA HABERLERİ  | 14.03.2020 09:16 | Son Güncelleme

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın görevden alındığı iddialarının kamuoyundan gündem oluşturmasının ardından Ceyhan Belediyesi ziyaretçi akınına uğradı.CHP Adana milletvekilleri, il ve ilçe yöneticileri ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Başkan Kadir Aydar’a destek ziyaretinde bulundu.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın görevden alındığı iddialarının kamuoyundan gündem oluşturmasının ardından Ceyhan Belediyesi ziyaretçi akınına uğradı.
CHP Adana milletvekilleri, il ve ilçe yöneticileri ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Başkan Kadir Aydar’a destek ziyaretinde bulundu. Burada bir açıklama yapan CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi, belediye başkanlarının başarılarının engellenmek istendiğini savunarak, “Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin çok kısa sürede Türkiye çapında başarılı olması, yolsuzlukları, israfı, talanı ortadan kaldırması ve halkın bunların görmesi sonucunda Yalova’da, İstanbul’da, İzmir’de olduğu gibi şimdi de Ceyhan’da engeller çıkarmaya çalışıyorlar. Ceyhan’da son bir yılda hem Büyükşehir Belediyemiz hem de Ceyhan Belediyemizin çalışmaları ile yıllardır talan edilen Ceyhan’a hizmet sunduğunu gördük. Bu AKP, MHP siyasal iktidarını rahatsız etti. Her gün bu ilerlemeyi engellemek için planlar yapıyorlar. Bugün ki iddialarda bu planların bir parçasıdır. İktidarımızı engelleyemeyecekler ” dedi.
İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse de, “Kardeşim Kadir Aydar’a beraber aday olduk ve hayal bile edemedikleri şeyi başardık. İsraf nasıl önlenir, adalet nasıl sağlanır, bir ilçe nasıl gelişir bunu gösterdik. Şimdi bunu engellemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Biz diyoruz ki kendi belediyelerinize destek verin ama bizim de önümüze engeller koymayın. Hizmet nasıl yapılır size gösterelim. Kadir Kardeşimizin yanındayız” diye konuştu.
CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ise, iktidar tarafından halk tarafından seçilen CHP’li belediyelere baskı uygulandığını iddia ederek şunları söyledi;
“Belediyelerin icraatlarını engelleme, kredi ihtiyaçlarını her türlü girişimde bulundular. Son dönemde de başka bir yöntem uygulamaya başladılar. 10 gün önce Yalova Belediye Başkanı kendi belediyesinde yapılan bir usulsüzlük hakkında suç duyurusunda bulunduğu için görevden görevden alındı. YSK zaten bu anlamda kötü örnekleri olan bir kurum. Maalesef şimdi okları Ceyhan’a çevirdiler. Ceyhanlı Kadir Başkan ile birlikte 11 ayda 11 yılda almadığı hizmeti aldı. Bu hizmetlerine de devam edecek. Olay adli olarak tartışılabilir ama bunu hükümsüz kılan bir durum var. Olay 2007 yılında olmuş ve 2014 yılında mahkeme sonuçlanmış ve ceza çekilmiş. 2019 yılında Yüksek Seçim Kurulu’na başvuru yapılmış ve adaylığı onaylanmış, kazanınca da başkanlığı onaylanmıştır. Şimdi devreye giren güçler sanki adaylık için gereken şartlar yerine getirilmemiş gibi bir icat çıkarıyorlar. Bunu yapan AKP Milletvekili Recep Özel’dir. Seçim sürecinde de söylediklerinin hiçbir gerçekliği yoktu. Şimdi de öyle. Seçimde alamadıklarını YSK kanalı ile almaya çalışıyorlar. Ben Ceyhanlıların Kadir’ine sahip çıkacağına inanıyorum. Biz Kadir’e, Ceyhanlıların verdiği oya, demokrasiye sahip çıkmaya devam edeceğiz.”

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