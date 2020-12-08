Başkan Aydın, asgari ücretten vergi yükünün kaldırılmasını istedi

Türk-İş Aydın Temsilcisi Tes-İş Şube Başkanı Mustafa Aydın, binlerce çalışanın merakla beklediği asgari ücret ile ilgili yaptığı açıklamada “Hem çalışanı hem de işvereni memnun edecek en iyi uygulama asgari ücretten vergi ve SGK prim yükünü kaldırmaktır” dedi.

Türkiye’de 2020 yılının gerek zorlaşan hayat şartları gerekse Korona virüs nedeniyle oldukça zor geçtiğini 2021 yılı için yılı asgari ücretin belirlenmesinde hem çalışan hem de işveren için en makul beklentinin asgari ücretteki vergi yükünü kaldırmak olduğunu belirten Türk-İş Aydın İl Temsilcisi ve Tes-İş Şube Başkanı Mustafa Aydın, “Devlet memurlarına sağlanan imkan ve olanaklar asgari ücretliye de sağlanmalıdır” dedi.

Covid-19 salgınının dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de sosyal ve ekonomik yönden ciddi tahribata neden olduğunu belirten Başkan Aydın, “Bu salgın, başta işçiler olmak üzere tüm ücretli çalışanların yaşam koşullarını daha da zorlaştırdı. Korona virüs nedeniyle pek çok çalışan işini kaybettiği gibi pek çok işveren de işyerini kaybetti. Asgari ücret, işçi ve ailesinin günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre insanca yaşamasını mümkün kılacak bir ücrettir. Bu nedenle asgari ücret ile çalışan milyonlarca işçinin ve bu işçilerin bakmakla yükümlü olduğu kişilerin daha huzurlu yaşamı için 2021 yılında fiyatların asgari ücret üzerindeki vergilerden arındırılıp SGK primleri devlet tarafından karşılanarak enflasyon oranında zam yapılması tüm çalışanların beklentisidir” dedi.

Pandemi dönemi ile birlikte eskiden lüks görünen bazı tüketim malzemelerinin de zorunlu hale dönüştüğünü belirten Başkan Mustafa Aydın, “İhtiyaç olmasına rağmen pandemi sürecine kadar lüks gibi görünen internet kullanımı pandemi süreci ile birlikte zorunlu hale geldi. Ebeveynler evde okula giden çocuk sayısı kadar bilgisayar veya akıllı telefon bulundurma zorunluluğuna düştü. Bu benzeri pek çok konuda zorunlu giderlerin arttığı göz önünde tutulursa çalışana verilecek asgari ücret de zorlaşan hayat şartları göz önünde tutularak belirlenmelidir” dedi.

