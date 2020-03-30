Başkan Aydın destek için maaşını bağışladı

Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "Milli birlik ve beraberlik ruhuna en çok ihtiyaç duyduğumuz bu zamanda ilçemizdeki ve ülkemizdeki vatandaşlarımıza bir nebzede olsa katkıda bulunmak için Nisan ayındaki maaş gelirimi devletimize bağışlıyorum" dedi.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın yaptığı açıklamada, "Milli birlik ve beraberlik ruhuna en çok ihtiyaç duyduğumuz bu zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyarak korona virüs ile mücadele çalışmaları kapsamında ilçemizdeki ve ülkemizdeki vatandaşlarımıza bir nebzede olsa katkıda bulunmak için Nisan ayındaki maaş gelirimi devletimize bağışlıyorum" diye konuştu.

Başkan Aydın, "İlçemizdeki hayırsever vatandaşlarımızı, kamu kurum ve kuruluşlarımızın değerli yöneticilerini bağış kampanyasına davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

