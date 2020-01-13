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  4. Başkan Aydın, MHP’nin Ankara’daki toplantısına katıldı

Başkan Aydın, MHP’nin Ankara’daki toplantısına katıldı

KASTAMONU HABERLERİ  | 13.01.2020 16:27 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Milletvekilleri ve İl Başkanları ortak toplantısına MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın’da katıldı.Ankara’da bir otelde düzenlenen ortak toplantı, Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında gerçekleştirildi.

Başkan Aydın, MHP’nin Ankara’daki toplantısına katıldı

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Milletvekilleri ve İl Başkanları ortak toplantısına MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın’da katıldı.
Ankara’da bir otelde düzenlenen ortak toplantı, Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında gerçekleştirildi. MHP yönetiminin 2020 yılı stratejisini belirlemek üzere düzenlediği toplantıda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, ekonomik gelişmeler ve dış politika konularının ele alındı. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, akademisyenlerin de Libya’dan İran’a, Doğu Akdeniz’den Suriye’ye kadar çeşitli alanlarda dış politika konusunda görüşlerini aktardı.
Ankara’da iki gün boyunca gerçekleştirilen toplantıya MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın’da katıldı.

Başkan Aydın, MHP’nin Ankara’daki toplantısına katıldı

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