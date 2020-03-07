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Başkan Aydın’dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

ERZURUM HABERLERİ  | 07.03.2020 12:48 | Son Güncelleme

Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, kadınların toplumların mimarı olduğuna vurgu yaparak, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan ve kadınların gününü kutlayan Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın, kadınların sevgi, hoşgörü ve duyarlılığın simgesi olduğunu, huzurlu, sağlıklı ve çağdaş bir toplumun mimarları olduğunu söyledi.Aydın mesajında, "Gerek inancımızda, gerek kadim geleneklerimizde saygın bir yeri bulunan kadınlarımızın sosyal ve siyasal hayatta daha ileri konumlarda yer almalarının müspet sonuçları yetiştirdikleri nesillere de aksedecek ve aziz milletimiz yürümekte olduğu muasır medeniyet yolunda daha emin adımlar atabilecektir.

Başkan Aydın’dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, kadınların toplumların mimarı olduğuna vurgu yaparak, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan ve kadınların gününü kutlayan Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın, kadınların sevgi, hoşgörü ve duyarlılığın simgesi olduğunu, huzurlu, sağlıklı ve çağdaş bir toplumun mimarları olduğunu söyledi.
Aydın mesajında, "Gerek inancımızda, gerek kadim geleneklerimizde saygın bir yeri bulunan kadınlarımızın sosyal ve siyasal hayatta daha ileri konumlarda yer almalarının müspet sonuçları yetiştirdikleri nesillere de aksedecek ve aziz milletimiz yürümekte olduğu muasır medeniyet yolunda daha emin adımlar atabilecektir. Kadınlarımızın sahip olduğu her hak, özünde milletimizin tüm fertleri için büyük bir ümit kaynağıdır. Çünkü toplumsal huzur bir annenin, bir eşin kalbindeki huzurla yakın alakalıdır ve kadınların nail olduğu haklarla birlikte demokrasimiz güçlenerek daha sağlıklı işler hale gelecektir. Dolayısıyla kadının ihmal edildiği bir toplumun varlığını sağlıklı bir şekilde sürdürmesi mümkün değildir. Bu vesileyle, kadına yönelik cinsiyet ayrımcılığının sona erdiği, şiddetin önlendiği ve kadınların yönetimin her aşamasında ve hayatın her alanında daha çok temsil edildiği daha güzel bir dünya ümidiyle tüm vefakar analarımın ve bacılarımın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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Tuğra Eczanesi
Yakutiye
Baysal Eczanesi
Yakutiye
Çağla Eczanesi
Aziziye
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