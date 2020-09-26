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Başkan Aydoğdu vatandaşlara maske dağıttı

HAKKARİ HABERLERİ  | 26.09.2020 09:28 | Son Güncelleme

Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu ve beraberindeki dernek üyeleri, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara ücretsiz 400 maske dağıttı.Kentin değişik noktalarında vatandaşlara ücretsiz maske dağıtan Başkan Aydoğdu, korona virüs salgını nedeniyle birçok ölümün yaşandığını ifade ederek virüsten kurtulmanın en iyi yolu 14 hijyen kuralları uyulması gerektiğini söyledi.

Başkan Aydoğdu vatandaşlara maske dağıttı

Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu ve beraberindeki dernek üyeleri, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara ücretsiz 400 maske dağıttı.
Kentin değişik noktalarında vatandaşlara ücretsiz maske dağıtan Başkan Aydoğdu, korona virüs salgını nedeniyle birçok ölümün yaşandığını ifade ederek virüsten kurtulmanın en iyi yolu 14 hijyen kuralları uyulması gerektiğini söyledi. Aydoğdu, ”Hakkari’de yaşayan vatandaşlarımız sosyal mesafeye uyarak Maskeleri takip kendi sağlığını ve insanlarımız sağlığını düşünüp hareket etmeliyiz. Korona virüsü belirtileri taşıyan engelli ve diğer vatandaşlarımızın acilen herhangi bir sağlık kuruluşuna gitmeye davet ediyoruz. Her türü türlü önemli alan başta Cumhurbaşkanımıza Sağlık Bakanlığımıza, Hakkari Valimize ve sağlık çalışanlarımıza kolluk kuvvetlerine teşekkür ederiz” dedi

Başkan Aydoğdu vatandaşlara maske dağıttı

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