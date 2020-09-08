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Başkan Ayhan: “Partimizin 97. yıl dönümünü büyük bir onur ve gururla kutluyoruz”

SİNOP HABERLERİ  | 08.09.2020 14:37 | Son Güncelleme

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 97.

Başkan Ayhan: “Partimizin 97. yıl dönümünü büyük bir onur ve gururla kutluyoruz”

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 97. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayınladı.
Ayhan mesajında, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, günün zorlu şartları, türlü baskı ve tehditlerin gölgesinde, temeli hak hukuk ve adalet üzerine kurulan Cumhuriyet Halk Partisi’nin 97. yıl dönümünü büyük bir onur ve gururla kutluyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi savaş meydanlarında genciyle yaşlısıyla, erkeğiyle kadınıyla verilen cansiperane mücadelelerin, bir avuç vatan toprağını vermemek için can verenlerin, Kuva-i Milliye bilinciyle cepheleri mesken tutan vatanseverlerin kurduğu bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi 97 yıldır demokrasimizi yücelten, hak hukuk ve adaletin peşinde, haklının yanında yer alan duruşuyla yıkılmaz bir kale olarak milletin gönlünde yaşayan bir değerdir. Partimiz, kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten aldığı ilhamla, onun ilkeleri doğrultusunda, muasır medeniyetler seviyesine çıkma hedefine erişmek için durmadan, yorulmadan mücadelesini sürdürecektir. Bu duygu ve düşüncelerle bir neferi olmaktan onur ve gurur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nin 97. kuruluş yıl dönümünde; ‘Benim iki büyük eserim var; biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi’ diyerek Cumhuriyet Halk Partisi’ni bizlere emanet eden Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal eden tüm partililerimizi minnet ve şükranlarımla anıyorum” ifadelerine yer verdi.

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