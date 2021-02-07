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Başkan Aykurt çevreye duyarlı çocukları ağırladı

07.02.2021 17:23 | Son Güncelleme:
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Bursa’nın Orhaneli ilçesinde çevre temizliği yaparak gençlere ve büyüklere örnek olan minikler, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt’un misafiri oldu.Bursa’nın Orhaneli ilçesi Yörükler Mahallesinde bir araya gelen minik öğrenciler, sınıf öğretmenleri Fatmanur Aydın ile birlikte çevre duyarlılığı için çöp topladı.

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde çevre temizliği yaparak gençlere ve büyüklere örnek olan minikler, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt’un misafiri oldu.
Bursa’nın Orhaneli ilçesi Yörükler Mahallesinde bir araya gelen minik öğrenciler, sınıf öğretmenleri Fatmanur Aydın ile birlikte çevre duyarlılığı için çöp topladı. Mahallenin her köşesini gezen minikler, gençlere ve büyüklerine örnek sosyal sorumluluğu yerine getirdi. Minik öğrencilerin yapmış olduğu bu çalışmaya duyarsız kalmayan Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, makamında onları ağırladı. ’Ağaç yaşken eğilir’ atasözünden yola çıkarak, ’çocuklarımıza küçük yaştan itibaren eğitmeli, onlara güzel ahlak ve doğru davranışları aşılamalıyız’ diyen Orhaneli Belediye Başkanı Aykurt, "Yörükler Mahallemizde ikamet eden sınıf öğretmenliği son sınıf öğrencisi, öğretmen adayı Fatmanur Aydın kardeşimizin bu bilinçle yola çıkarak komşularının çocuklarıyla beraber geçtiğimiz hafta mahallelerinde küçük çaplı bir temizlik yapmışlar ve bu durumu sosyal medya üzerinden birkaç fotoğraf paylaşmışlardı. Fatmanur öğretmenimizi ve temiz kalpli öğrencilerini belediyemizde misafir etmek istedim. Bu güzel davranışlarından dolayı hem Fatmanur öğretmenimize hem de öğrencilerine bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.
Başkan Aykurt, öğrencilere duyarlılıklarından dolayı çeşitli hediyeler de takdim etti.

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