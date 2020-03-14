YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Başkan Babaoğlu, 14 Mart tıp bayramında aile ve sağlık çalışanlarının yanında oldu

Başkan Babaoğlu, 14 Mart tıp bayramında aile ve sağlık çalışanlarının yanında oldu

SAKARYA HABERLERİ  | 14.03.2020 13:28 | Son Güncelleme

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Hendek Devlet Hastanesi ve Hendek’te bulunan aile merkezlerinde görev yapan sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Hendek Belediyesi Meclis Üyesi Metin Zülküf Polat ve Hendek Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Kemal Atala ile birlikte Hendek Devlet Hastanesi Başhekimi Sedat Aydın’a çiçek takdim etti.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Hendek Devlet Hastanesi ve Hendek’te bulunan aile merkezlerinde görev yapan sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.
Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Hendek Belediyesi Meclis Üyesi Metin Zülküf Polat ve Hendek Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Kemal Atala ile birlikte Hendek Devlet Hastanesi Başhekimi Sedat Aydın’a çiçek takdim etti. Başhekim Aydın ile hastane hakkında istişarelerde bulunan Başkan Babaoğlu ardından Hendek Devlet Hastanesi doktorları başta olmak üzere hastanede görev yapan hemşirelere ve hastanede çeşitli görevlerde bulunan tüm personellere çiçek takdim ederek 14 Mart Tıp Bayramlarını Kutladı.
Başkan Babaoğlu Hendek Devlet Hastanesi’nin ardından Hendek’in çeşitli bölgelerinde bulunan Aile Sağlığı Merkezlerine ziyarette bulundu. Sağlık çalışanlarına kolaylıklar dileyen Başkan Babaoğlu vatandaşlara ise geçmiş olsun dileklerini iletti. Doktorundan, hemşerisine, hasta bakıcısından, temizlik görevlisine kadar sağlık ordusunun tüm neferlerine teşekkür eden Başkan Babaoğlu, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin olmamasını temenni ettiklerini söyledi. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Beni Türk hekimlerine emanet ediniz” sözünü anımsatan Başkan Babaoğlu, “Gece gündüz demeden fedakârca görev yapan sağlık çalışanlarına saygı ve şükranlarımızı göstermek adına 14 Mart Tıp Bayramı çok anlamlı bir gündür. Önemli bir salgın sınavı veriyoruz. Dünya’da ölümlere yol açan korona virüs salgınına karşı Türkiye tedbirlerini aldı. Yine burada en önemli görevi sağlık camiasının değerli neferleri yerine getirmektedir. Allah yardımcınız olsun. Rabbim milletimizi her türlü hastalıktan, felaketten korusun. Tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKoronavirüsü çok önceden fark eden Çinli doktordan kan donduran gerçek: Halkı uyardığım için kınandımKoronavirüsü çok önceden fark eden Çinli doktordan kan donduran gerçek: Halkı uyardığım için kınandım
Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İnönü’de 4 bin ceviz fidanı toprakla buluşacak

İnönü’de 4 bin ceviz fidanı toprakla buluşacak

Başkan Fırat: “Haksız fiyat artışı yapanların ceza almalarını sağlayacağız”

Başkan Fırat: “Haksız fiyat artışı yapanların ceza almalarını sağlayacağız”

Motosiklet sürücüsünün talihsiz anı

Motosiklet sürücüsünün talihsiz anı

600 kişilik helva saatler içinde tükendi

600 kişilik helva saatler içinde tükendi

Diyarbakır'da öldürülen çocukla ilgili 2 tutuklama

Diyarbakır'da öldürülen çocukla ilgili 2 tutuklama

ATSO Başkanı Çetin: "Antalya, güvenli turizm destinasyonu olduğunu dünyaya gösterecek"

ATSO Başkanı Çetin: "Antalya, güvenli turizm destinasyonu olduğunu dünyaya gösterecek"

Sakarya Namaz Vakitleri 14 Mart Cumartesi

İmsak
05:40
Sabah
07:05
Öğle
13:13
İkindi
16:32
Akşam
19:11
Yatsı
20:29

Sakarya Nöbetçi Eczaneler14 Mart Cumartesi

İlim Eczanesi
Yenikent
Serin Eczanesi
Adapazari
Yasemin Eczanesi
Adapazari
Atasoy Eczanesi
Akyazi
Arifiye Eczanesi
Arifiye
Zeynep Eczanesi
Ferizli
Ali Kaya Eczanesi
Geyve
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Lise öğrencileri su altı dalışını öğrendi

Lise öğrencileri su altı dalışını öğrendi

Asırlık kuru kahveci üç nesle ekmek kapısı oldu

Asırlık kuru kahveci üç nesle ekmek kapısı oldu

Emekli polis memuru yaşamını yitirdi

Emekli polis memuru yaşamını yitirdi

SUBÜ ekibi Elazığ depremi raporunu açıkladı

SUBÜ ekibi Elazığ depremi raporunu açıkladı

Minik Zeynep, kaybolan kedisini her yerde arıyor

Minik Zeynep, kaybolan kedisini her yerde arıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.