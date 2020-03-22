Başkan Babaoğlu ailesi ve komşularıyla birlikte alkış gönderip, vatandaşlara seslendi

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, ailesiyle birlikte saatler 21.00’i gösterdiğinde evinin balkonuna çıkarak, korona virüsle mücadelede canla başla görev yapan tüm kamu görevlilerine ve toplumu bilgilendiren basın çalışanlarına alkış gönderdi.

Evinin balkonundan ailesiyle birlikte sağlık çalışanları başta olmak üzere kamu personelleri ile basın mensuplarına alkış gönderen Başkan Babaoğlu, “Ülkemiz tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle çok zor günler geçirmektedir. Bu zor dönemde hep beraber mücadele ederek bu salgını yeneceğiz. Vatandaşlarımızdan ricam Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun talimatlarını harfiyen yerine getirmelidir” dedi.

Sağlık Bakanlığının önerdiği 14 kuralına uyulmasını isteyen Başkan Babaoğlu, “Mecbur kalmadıkça ne olur evden çıkmayalım. Bir süre evde kalıp salgının yayılmasının önüne geçersek inanın çok güzel günler bizleri bekliyor. Devletimizin tüm kurumlarıyla ve aziz milletimizle birlikte Hendek Belediyesi olarak salgına karşı başlatılan topyekûn seferberlikte vatandaşlarımızın hoşgörüsüne, sabrına ve en önemlisi kurallara uymasına çok ihtiyacımız var. Panik yapmadan alınan tedbirlere uyarak salgının yayılmasını engelleyebiliriz” dedi.

Babaoğlu, “Tüm bunlar yaşanırken bugünün ayrı bir önemi olduğuna da dikkat çekmek istiyorum. Bugün Türk’ün Bahar Bayramı’dır. Türk’ün bayramı Nevruz’u kutlu olsun. Ayrıca bugün Down Sendromu Farkındalık Günü. İyi ki varsınız, +1 değerle dünyamızı güzelleştiriyorsunuz. Farkındayız! Bu gece, Peygamber Efendimizin Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan da semaya yükseldiği Miraç Gecesi’ni idrak ediyoruz. Türk İslam aleminin Miraç Kandili’ni kutlar, aziz milletimiz ve tüm insanlık için sağlıklı ve huzurlu yarınlara vesile olmasını temenni ederim” diye konuştu.

Başkan Babaoğlu, “Bu zor zamanda tüm riskleri göze alarak özveriyle çalışan sağlık görevlilerimize, polisimize, askerimize, tüm kamu çalışanlarına, aziz milletimizin sesi kulağı olan basın mensuplarına sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Rabbim her birinden ayrı ayrı razı olsun, sizleri alkışlıyoruz. Korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, tedavi edilenlere de şifa diliyorum. Sevdikleriniz için, çevreniz için, kendin için evde kal Hendek, evde kal Sakarya, evde kal Türkiyem. Çünkü evde hayat var” şeklinde konuştu.

