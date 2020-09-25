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Başkan Babaoğlu, Belediye şantiyesinde incelemelerde bulundu

SAKARYA HABERLERİ  | 25.09.2020 17:30 | Son Güncelleme

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, belediye şantiye sahasında yeni kurulan taş kırma ve eleme tesisinde incelemeler yaparak bilgiler verdi.Kilitli parke, bordür, büz ve birçok hizmette kullandığı malzemeyi kendisi üreten Hendek Belediyesi, taş kırma ve eleme tesisinde artan kapasitesi ile hizmete dönüşen üretim gücünü arttırdı.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, belediye şantiye sahasında yeni kurulan taş kırma ve eleme tesisinde incelemeler yaparak bilgiler verdi.
Kilitli parke, bordür, büz ve birçok hizmette kullandığı malzemeyi kendisi üreten Hendek Belediyesi, taş kırma ve eleme tesisinde artan kapasitesi ile hizmete dönüşen üretim gücünü arttırdı. Daha önceden 3 türde malzeme üretimi yapılan taş kırma ve eleme tesisinde yapılan yeni yatırımlarla birlikte artık 5 ayrı malzeme üretilerek, temin ediliyor. Bu yatırımlarla dışarıdan malzeme teminin tamamen ortadan kaldırılması hedefleniyor.
Çalışmalar hakkında bilgi veren Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, “Yeni taş kırma ve eleme tesisimiz; taş tozu, 1-2 ve 3 numaralı mıcır ve tüvenen malzeme olmak üzere 5 ayrı boyutta üretim yapıyor. Caddelerde, sokaklarda, mahallelerde ve tüm yatırımlarımızda kullandığımız malzemenin ana kaynağı burası. Asfalt alt yapı, kilitli parke, stabilize yol bakım ve yağmur suyu hattı çalışmalarında kullandığımız malzemelerde artık hiçbir sıkıntı yaşanmayacak. Alt ve üst yapıda tüm ihtiyaçlarımıza cevap veren yeni taş kırma ve eleme tesisini faaliyete geçirdik. Artan kapasite ve malzeme çeşitliliğiyle Hendek kazanıyor. Bu tesiste bin 500 ile 2 bin ton arası malzeme üretilmektedir” dedi.

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