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Başkan Babaoğlu, koronayı yendi

SAKARYA HABERLERİ  | 09.12.2020 14:25 | Son Güncelleme

Korona virüs tedavisi tamamlanan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ailesiyle birlikte tedavisinin tamamlandığını duyurdu.Test sonuçlarının pozitif olmasından sonra ailesi ile karantinaya girerek tedavi altına alınan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu tedavisinin tamamlandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Başkan Babaoğlu, koronayı yendi

Korona virüs tedavisi tamamlanan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ailesiyle birlikte tedavisinin tamamlandığını duyurdu.
Test sonuçlarının pozitif olmasından sonra ailesi ile karantinaya girerek tedavi altına alınan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu tedavisinin tamamlandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Başkan Babaoğlu paylaşımında, “Korona virüs tedavim tamamlandı ve ailemle birlikte çok şükür sağlığımıza kavuştuk. Hastalığım sürecinde dualarını eksik etmeyen, arayan ve mesajlarıyla yanımızda olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Tüm hastalarımıza acil şifalar dilerken, canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

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