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Başkan Babaoğlu, MHP ve AK Parti teşkilatlarıyla bir araya geldi

SAKARYA HABERLERİ  | 03.10.2020 17:11 | Son Güncelleme

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, kongrelerini tamamlamalarının ardından Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve AK Parti teşkilatlarıyla bir araya geldi.Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, kongrelerini tamamlamaları ardından MHP ve AK Parti teşkilatlarıyla bir araya geldi.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, kongrelerini tamamlamalarının ardından Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve AK Parti teşkilatlarıyla bir araya geldi.
Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, kongrelerini tamamlamaları ardından MHP ve AK Parti teşkilatlarıyla bir araya geldi. Bu kapsamda ilk olarak MHP Hendek İlçe Başkanı Burhan Namlı ve Yönetimini ziyaret eden Başkan Babaoğlu’nu partililer karşıladı. Ziyarette meclis üyeleri, Kadın Kolları Başkanı Zübeyde Gürbüz ve Hendek Ülkü Ocakları Başkanı Sıtkı Yaz yer aldı. Çalışma ve faaliyetlerin ele alındığı ziyarette Başkan Babaoğlu, “Üç hilalin dalgalandığı MHP’li Hendek Belediyesi tüm kadrolarıyla tek yürek, Hendek için çalışıyor. Ülkücü hareketin birbirinden değerli kadroları Hendek’i güçlü bir şekilde geleceğe güvenle taşıyor” dedi.
MHP ilçe teşkilatını ziyaret ettikten sonra AK Parti ilçe teşkilatının kapısını çalan Başkan Babaoğlu, “Türk Milletinin kurucusu olduğu Cumhur İttifakı aziz milletimize en güçlü şekilde hizmet etmeye devam edecek. MHP ve AK Parti olarak Cumhur İttifakına en güçlü desteği vermemiz gerekiyor. 2023 yolunda ilçemizi hep birlikte en güzel hizmetlerle buluşturarak, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde başarılı olmak zorundayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve liderimiz Devlet Bahçeli’ye Hendek’ten en güçlü desteği vereceğiz. Hepimize hayırlı olsun” diye konuştu.
Ziyaret nedeniyle Başkan Babaoğlu’na teşekkür eden AK Parti ilçe Başkanı Hasan Serdar Baykal, “Bundan sonra birlikte çalışmak istiyoruz. Bizim üzerimize düşen ne varsa açık çek olarak sunuyoruz. Elimizden gelen her türlü gayreti sunmaya hazırız ve sunacağımızdan da kimsenin şüphesi olmasın” şeklinde konuştu.

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