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Başkan Babaoğlu, selde zarar gören mahallelerde incelemelerde bulundu

SAKARYA HABERLERİ  | 24.06.2020 14:50 | Son Güncelleme

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, aşırı yağmur yağışının ardından sel baskınının yaşandığı mahallelerde incelemeler yaptı.Hendek Belediye Başkanı Yardımcısı Hüdaverdi Bahadır ile birlikte mahalleleri gezerek teknik bilgiler alan Başkan Babaoğlu, yoğun yağışının başladığı andan itibaren vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ekiplerin aralıksız görevde olduğunu söyledi.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, aşırı yağmur yağışının ardından sel baskınının yaşandığı mahallelerde incelemeler yaptı.
Hendek Belediye Başkanı Yardımcısı Hüdaverdi Bahadır ile birlikte mahalleleri gezerek teknik bilgiler alan Başkan Babaoğlu, yoğun yağışının başladığı andan itibaren vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ekiplerin aralıksız görevde olduğunu söyledi. Başkan Babaoğlu selden zarar gören bölgelerde sıkıntıların giderilmesi için çalışmaların hızlı bir şekilde başladığını da dile getirdi.
Ekiplerin zarar tespit çalışmalarına devam ettiğini anlatan Başkan Babaoğlu, “Selin etkilediği mahallelerde ilk belirlemelere göre 10 milyon liraya yakın bir zarar var. Yollar, köprüler, menfezler ve yol istinat duvarları başta olmak üzere mahallelerimizde oluşan zararlar için kesin tespit çalışması sürüyor. Bir yandan olumsuzluklar giderilirken, diğer yandan alt ve üst yapıda meydana gelen zararın giderilmesi için ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor” dedi.
Bursa başta olmak üzere ülkenin çeşitli illerinde yaşanan sel felaketlerine değinerek geçmiş olsun mesajı yayınlayan Babaoğlu, “Allah ülkemizi ve milletimizi korusun. Çok şükür Hendek’te üzücü bir olay yaşanmadı. Su baskını yaşanan evlerimizde SASKİ ekipleriyle birlikte tahliye çalışması yapılarak vatandaşlarımızın yardımına koştuk” diye konuştu.
AFAD, DSİ ve SASKİ ekiplerine de teşekkür eden Başkan Babaoğlu, “İlk andan itibaren vatandaşlarımızın yanında yer aldık. Çalışmalarımızla da sorunlara kalıcı çözümler üreteceğiz” şeklinde konuştu. Babaoğlu mahalle sakinleriyle de görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti ve sorunları dinledi.

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