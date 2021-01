Başkan Babaoğlu: “Süleyman Seba Spor Kompleksi Hendek’in marka değerini yükseltecek”

Hizmet seferberliği

Hendek’in 91 mahallesinde yoğun bir hizmet seferberliğinin yürütüldüğünü aktaran Babaoğlu, “Projelerimizin yanı sıra güçlendirilmiş şantiye, iş makinesi ve araç parkımızla Hendek’in 91 mahallesinde alt yapıdan üst yapıya yoğun bir hizmet seferberliği yürütülüyor. 2020 yılında 60 bin metre, toplamda 69,885 metre uzunluğunda yağmur suyu hattında bakım yapıldı. Toplamda ise 24,6 kilometre uzunluğunda yeni yağmur suyu hattı inşa ettik. 1 yılda sokaklarımızı 75 bin metrekare, toplamda ise 93, 464 metrekare kilitli parke ile buluşturduk. Yaya yolu uzunluğu toplamda 32 bin metreye ulaştı. Toplam açılan yol uzunluğu 25 bin metre, Asfalta dönüştürülen yol uzunluğu 50 bin metre, betondan yol uzunluğu 4 bin metre; tarla yolları dahil olmak üzere yama, bakım ve malzeme serimi yapılan toplam çalışma uzunluğu 700 bin metreyi geçti” diye konuştu.

Sosyal faaliyetler

Başkan Babaoğlu, “Görev süremiz içinde Sosyal Belediyecilik anlayışımız gereği tesislerimizde üretilen sıcak aşları 2 bin 227 ailemize ulaştırdık. Bin 799 ailemize gıda kolisi ve hijyen seti ulaştırırken, 356 ailemize ise kıyafet yardımı, 824 ailemize de evde temizlik hizmeti verildi. Sosyal faaliyetler kapsamında 684 ailemize hoş geldin bebek çantası hediye edilirken, Her bebek bir fidan projemizi de başlatıyoruz inşallah. Engelli vatandaşlarımızın yanında olup, onların sosyal hayata dahil olmaları için de elimizden geleni yapıyoruz. Şuana kadar 195 hasta yatağı, 131 tekerlikle sandalye, 306 hasta bezi, 21 akülü araç, 24 yürüteç ve koltuk değneği teslim edilirken, 171 akülü araç bakım onarımı yapıldı. 998 vatandaşımıza da nakil hizmeti verildi. Hayvan barınağımızın çatısı altında, hayvan severler ile birlikte yoğun bir çalışma içindeyiz. Hayvan barınağımızın şartlarını sürekli iyileştiriyor, 700’e yakın can dostumuza ev sahipliği yapıyoruz. Şuana kadar 387 can dostumuzun tedavisi yapılırken, 257 can dostumuzu sahiplendirerek yeni yuvalarına uğurladık. Tarım ve Orman Bakanlığından 17 dönümlük bir arazi talebimiz oldu. Modern, dünyaya örnek olan yeni bir barınağı şehrimize kazandıracağız” şeklinde konuştu.