YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Başkan Babaoğlu’ndan Senagal ziyareti

Başkan Babaoğlu’ndan Senagal ziyareti

27.01.2021 16:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, beraberindeki heyet ile birlikte Senegal’de bir dizi ziyaretler geçekleştirerek, Türk ve Senegalli iş insanlarıyla görüştü.Turgut Babaoğlu, geçen yıl planlanan program kapsamında 18-23 Ocak tarihleri arasında Batı Afrika ülkesi Senegal’de bir dizi resmi temaslarda bulundu.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, beraberindeki heyet ile birlikte Senegal’de bir dizi ziyaretler geçekleştirerek, Türk ve Senegalli iş insanlarıyla görüştü.
Turgut Babaoğlu, geçen yıl planlanan program kapsamında 18-23 Ocak tarihleri arasında Batı Afrika ülkesi Senegal’de bir dizi resmi temaslarda bulundu. Babaoğlu, ziyaretler kapsamında Dakar Büyükelçisi Prof. Dr. Ahmet Kavas, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Senegal Koordinatörü Kenan Yiğit, Kızılay, Senegal Hükümeti temsilcileri, belediye başkanları, Türk ve Senegalli iş insanlarıyla görüştü.
Düzenlenen ziyaretler hakkında bilgi veren Başkan Turgut Babaoğlu, "Geçen yıl planlanan ziyaret programı kapsamında resmi temaslarımızı gerçekleştirdik. Büyükelçiliğimiz, TİKA, Kızılay ve devletimizin tüm kurumlarının burada sosyal ve kültürel anlamda kardeşlik hukukumuz gereği yaptığı çalışmalar bizi gururlandırdı. Burada iki ülke arasında yapılan yatırım ve işbirliği programlarını ele alarak, Hendek’imizi tanıttık. Ülkemizdeki işadamları ile Kırgızistan’dan gelen heyetler sonrasında Senegal’de, ‘Hendek’i Keşfet’ sloganıyla iş insanlarını yatırıma davet ettik. İki ülke arasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde başlayan güçlü kalkınma stratejilerine, kardeşliğimize ve ortak değerlerimize gönülden, elimizden geldiği kadar katkı sunmaya devam edeceğiz. Uzun vadeli işbirliği planlarıyla ortak bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Şükürler olsun' 'Şükürler olsun'
Sakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybettiSakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybetti
1/

Sakarya Namaz Vakitleri 27 Ocak Çarşamba

İmsak
06:38
Sabah
08:06
Öğle
13:16
İkindi
15:52
Akşam
18:16
Yatsı
19:38

Sakarya Nöbetçi Eczaneler27 Ocak Çarşamba

Huzur Eczanesi
Adapazari
Kent Eczanesi
Yenikent
Kırayoğlu Eczanesi
Adapazari
Sinem Eczanesi
Adapazari
Türkdoğdu Eczanesi
Akyazi
Gülnihal Eczanesi
Arifiye
Ferizli Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Diğer Haberler

Kontrolden çıkarak savrulan otomobilden yara almadan kurtuldu

Kontrolden çıkarak savrulan otomobilden yara almadan kurtuldu

Özcan öğretmen, salgın döneminde de sokak hayvanlarını unutmadı

Özcan öğretmen, salgın döneminde de sokak hayvanlarını unutmadı

Adapazarı’nda mobil atık merkezi kuruldu

Adapazarı’nda mobil atık merkezi kuruldu

Adapazarı’nda mobil atık merkezi kuruldu

Adapazarı’nda mobil atık merkezi kuruldu

Salgın sürecinde yaptığı resimlerle sergi açtı

Salgın sürecinde yaptığı resimlerle sergi açtı

Ferizli Belediyesinde sigarayı bırakan personele 1000 lira teşvik primi verilecek

Ferizli Belediyesinde sigarayı bırakan personele 1000 lira teşvik primi verilecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.