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Başkan Bağlamış’tan pandemi denetimi

KAYSERİ HABERLERİ  | 19.08.2020 15:05 | Son Güncelleme

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge kapsamında Karpuzatan bölgesinde pandemi denetimleri gerçekleştirdi.Başkan Bağlamış, “Bizim bu denetimlerdeki amacımız esnafımızı hem yönlendirmek, hem de bu işin hassasiyetini vurgulamak.

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge kapsamında Karpuzatan bölgesinde pandemi denetimleri gerçekleştirdi.
Başkan Bağlamış, “Bizim bu denetimlerdeki amacımız esnafımızı hem yönlendirmek, hem de bu işin hassasiyetini vurgulamak. Borsamız covid-19 pandemi sürecini başından beri periyodik aralıklarla Maske, Mesafe ve Temizlik denetimlerini hiç aksatmadan devam ettiriyor” dedi.
Maske, Mesafe ve Temizlik kurallarına dikkat çeken Başkan Bağlamış, Pandemi sürecini titizlikle yönetme kaygısını sürekli güttüklerini belirterek şöyle konuştu:
“Hakikaten burada esnafımızın kurallara büyük oranda dikkat ettiklerini görüyoruz. Şu anda da bu hassasiyet içerisinde ticaretini de yapıyor, kurallara da uyuyorlar. Bu süreci en iyi şekilde nasıl yönetiriz kaygısını güdüyoruz. Bugün ülkemizin her köşesinde eş zamanlı olarak denetimler yapılıyor. Bu denetimler hayatımızın her alanını kapsayacak durumlarda yapılıyor. Bizim amacımız esnafımıza ceza yazmak değil. Hepimiz sahadayız. Amacımız farkındalık oluşturmak.”

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