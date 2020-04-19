Başkan Bahar: "Ekspertiz ve bilirkişi raporları inove edilmeli"

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, ekspertiz ve bilirkişilerin teminatları yok pahasına değerlemesinin sanayicinin finansmana erişimini engellediğini söyledi.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, defalarca dile getirip önlem alınması için çağrıda bulunduğu ekspertiz ve bilirkişi terörünün, finansmana ihtiyaç duyulan şu günlerde iş dünyasına darbe vurmaya devam ettiğini söyledi. Özel bankaların Kredi Garanti Fonu Destekli İşletme Kredilerinde sürece dahil olmayıp sorumluluk almaması nedeniyle iş dünyasının, özellikle de sanayicilerin ve küçük esnafın finansmana ulaşmada güçlük yaşandığını hatırlatan Başkan Bahar, kredi kullanabilecek durumda olan firmaların da yeterli kaynağa ulaşmasının ekspertiz raporları tarafından engellendiğini söyledi.

"Teminatlar yok pahasına değerleniyor"

İşletmelerin pandemi sürecinden sağ salim çıkabilmesi için ihtiyaç duydukları finansmana bir an önce ulaşması gerektiğini belirten Başkan Bahar, “Mevcut sistem, sanayicinin tüm teminatlarını maalesef değersizleştirip kredibilitesini düşürüyor. 100 TL değerindeki teminatımız eksper tarafından 50 TL’ye düşürülüyor. Finansman için ipotek kredibilitemiz var fakat yanlış raporlama bizim bunu kullanmamamızı engelliyor. Alın teri teminatlarımız tarafı dahi olmadığımız raporların insafına bırakılmış durumda. Yok pahasına değerlenen teminatlar gerekli kaynağı sağlamadığı için firmalar ellerindeki değeri somutlaştıramıyor” dedi.