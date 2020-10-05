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Başkan Bahar: "KGF destekli işletme kredileri 1 yıl ödemesiz 5 yıl vadeli olacak şekilde revize edilmeli"

ANTALYA HABERLERİ  | 05.10.2020 12:05 | Son Güncelleme

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar ve Bölge Yönetim Kurulu, Halkbank Yönetim Kurulu Başkanı Recep Süleyman Özdil’i misafir ederek Antalya OSB’nin genel yapısı, sürdürülen projeler, sanayicilerin finansmana erişimi ve yaşadıkları sorunlar ile ilgili istişarelerde bulundu.

Başkan Bahar: "KGF destekli işletme kredileri 1 yıl ödemesiz 5 yıl vadeli olacak şekilde revize edilmeli"

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar ve Bölge Yönetim Kurulu, Halkbank Yönetim Kurulu Başkanı Recep Süleyman Özdil’i misafir ederek Antalya OSB’nin genel yapısı, sürdürülen projeler, sanayicilerin finansmana erişimi ve yaşadıkları sorunlar ile ilgili istişarelerde bulundu. Başkan Bahar, “Antalya pandemiden en çok etkilenen yerlerin başında geliyor. Bu nedenle Antalya’ya terzi işi çözümler sunulmalıdır. KGF destekli işletme kredilerinin 1 yıl ödemesiz 5 yıl vadeli olacak şekilde revize edilmesi, özel sektöre ilk aşamada sağlanabilecek en önemli desteklerden biridir” dedi. " dedi.
Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Halkbank Yönetim Kurulu Başkanı Recep Süleyman Özdil’i misafir etti. Halkbank Bölge Koordinatörü Mikail Özdemir, Antalya OSB Başkanı Vekili Hasanali Gönen ile birlikte Bölge Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin de hazır bulunduğu toplantıda, Antalya OSB’nin genel yapısı, sürdürülen projeler, sanayicilerin finansmana erişimi ve yaşadıkları sorunlar konuşuldu.

Kamu bankalarına teşekkür
Kamu bankalarının pandeminin ilk döneminde sağlık kuruluşları kadar büyük bir özveri ile çalıştıklarını ve özel sektöre büyük destek sağladıklarını belirten Başkan Bahar, başta Halkbank olmak üzere tüm kamu bankası çalışanlarına teşekkür etti. Kredi Garanti Fonu Destekli İşletme Kredilerinin doğru bir uygulama olduğunu ancak ödemesiz dönem ve vade süresinin mevcut şartlar nedeniyle revize edilmesi gerektiğine dikkat çeken Bahar, “Antalya pandemiden en çok etkilenen yerlerin başında geliyor. Bu nedenle Antalya’ya terzi işi çözümler sunulmalıdır. KGF destekli işletme kredilerinin 1 yıl ödemesiz 5 yıl vadeli olacak şekilde revize edilmesi, özel sektöre ilk aşamada sağlanabilecek en önemli desteklerden biridir” dedi.

Ekspertiz sorunu
Ekspertiz raporlarının sanayicinin finansmana erişimine engel olduğunu da belirten Başkan Bahar, “Kişilerle, kurumlarla hiç bir problemimiz yok fakat sistem hatalı ve inove edilmeli. Nasıl bir taşınmaza ekspertiz yapıldığında, bayındırlık fiyatları esas alınıyor ise Bölgemizdeki bir fabrikaya da ekspertiz yapılırken Müteşebbis Heyetimizden geçmiş ve Sanayi Bakanlığı’mızın onayladığı arsa metrekare fiyatları baz alınmalıdır. Aksi takdirde ortaya çıkan tablo öz kaynaklarımızı değersizleştirmekten başka bir işe yaramamaktadır. Makinesi, arsası, binasıyla 60 milyon lira değerindeki bir fabrika için eğer sanayicinin kendisi SPK’ya bağlı bir eksper çağırırsa 40 milyon liraya değerlenirken, bir finans kurumu eksper çağırırsa aynı fabrika 25 milyon liraya değerleniyor. Özkaynaklarımızı değersizleştiren bu sistem aslında ülkemizi değersizleştirmektedir ve bir an önce inove edilmelidir” ifadelerini kullandı.

Özveri devam ediyor
Ziyaretten ve kendilerine gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Halkbank Yönetim Kurulu Başkanı Recep Süleyman Özdil, kamu bankalarının pandemi sürecinde üstlendiği kritik rolün sanayiciler tarafından görülüp takdir edilmesinin kendilerini oldukça mutlu ettiğini belirtti. Pandeminin ilk döneminde gerçekten sağlık çalışanları kadar büyük bir özveri ile çalıştıklarını, halen de aynı özveri ile hareket edildiğini aktaran Özdil, Başkan Ali Bahar nezdinde tüm sanayicilere teşekkürlerini iletti.

Başkan Bahar:

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