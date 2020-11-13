Başkan Bakan’dan MÜSİAD EXPO 2020 Fuarı’na davet

MÜSİAD Van Şube Başkanı Muzaffer Bakan, Vanlı iş adamlarını ve hemşehrilerini MÜSİAD EXPO 2020 Fuarı’na davet etti.

MÜSİAD Van Şube Başkanı Muzaffer Bakan, Van TSO Başkanı Necdet Takva’ya bir ziyaret gerçekleştirerek, kendisini ve oda üyelerini MÜSİAD’ın bu yıl 18.’sini gerçekleştireceği EXPO 2020 Fuarı’na davet etti. Şube Başkanı Bakan, MÜSİAD’ın 1993 yılında başladığı ve iki yılda bir düzenlediği MÜSİAD Fuarı’nı 17 kez organize ettiğini hatırlatarak, “Gerçekleştirilen bu kapsamlı fuarlar neticesinde, Türk iş adamlarının yurtdışına açılması teşvik edilmiş, ihracatımızın artırılması, ihraç ürünlerimizin çeşitlendirilmesi ve üye şirketlerin kendilerini geliştirmelerine imkân sağlanmıştır. 2018 yılında gerçekleştirdiğimiz 17. MÜSİAD Expo Uluslararası Fuarımıza Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı, Bakanlar başta olmak üzere ülkemizden ve yurtdışından başbakanlar, bakanlar, siyasi partilerin genel başkanları, valiler, milletvekilleri, bürokratlar, belediye başkanları, oda ve borsa başkanları, üst düzey şirket yöneticileri, basın mensupları ve seçkin misafirlerin yanında 30 ülkeden 50 bakan ve çok sayıda üst düzey bürokrat katılmışlardır. Etkinliklerimiz 80 ülkeden gelen 10 bin sanayici ve iş adamının katılımıyla ve yurtiçinden 100 bin kişinin ziyaretiyle küresel bir buluşma olarak gerçekleşmiştir. 18-21 Kasım 2020 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde, 10 Hall ve 100 bin metrekare kapalı alanda 18.’sini düzenleyeceğimiz dünyanın en büyük genel ticaret fuarlarından biri ve Türkiye’nin ilk ‘Hibrid Fuarı’ olan TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgeli, MÜSİAD EXPO 2020’ye tüm iş adamlarımızı ve hemşehrilerimizi bekliyoruz” dedi.

