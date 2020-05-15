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Başkan Baran: "Yıl sonuna kadar 36 kilometrelik boru hattını değiştireceğiz"

NİĞDE HABERLERİ  | 15.05.2020 17:35 | Son Güncelleme

Bor Belediye Başkanı Serkan Baran, altyapı çalışmaları ile ilgili yaptığı açıklamasında, "Yıl sonuna kadar 36 kilometrelik boru hattını değiştireceğiz" dedi.Bor Belediye Başkanı Serkan Baran, Bor’da 2020 yılının sonuna kadar 1 metre dahi asbestli boru bırakmayacaklarını söyledi.Başkan Baran, 36 kilometre asbestli boruları iller bankası standartlarındaki en kaliteli ve sağlıklı borularla değiştirmeye başladıklarını belirterek şunları söyledi:“ Kullandığımız Borular iller bankası standartlarındaki en kaliteli ve kalitesi en yüksek olan boruları kullanıyoruz.

Başkan Baran: "Yıl sonuna kadar 36 kilometrelik boru hattını değiştireceğiz"

Bor Belediye Başkanı Serkan Baran, altyapı çalışmaları ile ilgili yaptığı açıklamasında, "Yıl sonuna kadar 36 kilometrelik boru hattını değiştireceğiz" dedi.
Bor Belediye Başkanı Serkan Baran, Bor’da 2020 yılının sonuna kadar 1 metre dahi asbestli boru bırakmayacaklarını söyledi.
Başkan Baran, 36 kilometre asbestli boruları iller bankası standartlarındaki en kaliteli ve sağlıklı borularla değiştirmeye başladıklarını belirterek şunları söyledi:
“ Kullandığımız Borular iller bankası standartlarındaki en kaliteli ve kalitesi en yüksek olan boruları kullanıyoruz. Bu borular 50 ve 60 bar basınca kadar dayanabilecek borulardır. Bu borlar uzun yıllar bu memlekete hizmet edecek. Mayıs ayın sonunda geriye kalan bordaki bütün asbestli boruları değiştirmek için ihalesini yapıyoruz. Hedefim 2020 yılı sonuna kadar borda 1 metre dahi asbestli boru kalmayacak şekilde bir planlama yaptım. Bu boruların 100 yıl dayanabileceği ön görülüyor.”
Bu yılın sonuna kadar boru değiştirme işlerinin kesintisiz devam edeceğini anlatan Baran, “ Buradaki avantajımız belediye olarak sadece boruyu satın alıyoruz. Geri kalan işçilikle alakalı olan kısmını da kendi personelimiz ve makine parkımız yapıyor. Ben dışarıdan birkaç sefer makine kirası haricinde makine ihtiyacı duymadık. Kendi personelimiz çalışıyor kendi makinemiz çalışıyor. Belediye personellerimize bu konuda eğitimler verdik. Ekiplerimiz kendilerini geliştirdi. Biz bu işi gerçekten profesyonel bir ekip oluşturduk. Bu ekip günde aşağı yukarı 300 ile 400 metre boru hattı döşemesi yapıyor. Bor’da 270 kilometre içme suyu hattımız var. Bunu 46 kilo metresi asbestli boru. Diğer dönemde 10 kilometresi değiştirilmiş. Geriye kalan 36 kilometrelik boruyla uğraşıyoruz. 36 kilo metrelik hattı yıl sonuna kadar değiştireceğiz ve ondan sonrada üst yapıya başlayacağız” dedi.

Başkan Baran:

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Hatıpoglu Eczanesi
Camardi
Acar Eczanesi
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