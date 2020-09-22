Başkan Başdeğirmen, Balkan şampiyonu Rumeysa Coşkun’u altınla ödüllendirdi

Isparta Belediye Başkan Şükrü Başdeğirmen, makamında kabul ettiği Balkan Şampiyonu olan Milli Atlet Rumeysa Coşkun’u ve kutlayarak altınla ödüllendirdi.

Geçtiğimiz hafta İstanbul Burhan Felek Kompleksi içindeki Ekrem Koçak Atletizm Pisti’nde yapılan 50. Balkan U20 Atletizm Şampiyonası’nda yarışan Rumeysa Coşkun, 3000 metrede 9.49 derecesi ile birinci olmuştu. Coşkun, 26-27 Eylül tarihlerinde Trabzon’da yapılacak Türkiye Dağ Koşusu ve Balkan Dağ Koşuları Milli Takım Seçmelerinde Türkiye’yi temsil edecek.

Rumeysa Coşkun’un Antrenörleri Beden Eğitimi Öğretmeni Sibel ve Lütfü Yılmaz da ziyarette hazır bulundu. Ayrıca Başkan Başdeğirmen, Rumeysa Coşkun’un Trabzon’daki Türkiye Dağ Koşusu ve Balkan Dağ Koşuları Milli Takım Seçmeleri için uçak biletini desteği de verdi.

Hedef olimpiyatlarda yarışmak

Milli Atlet Rumeysa Coşkun, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ederek, “Balkan Şampiyonasında birinci olduğum için mutluyum. Daha önce Türkiye Şampiyonluklarım, Balkan derecelerim ve Liselerarası Dünya Şampiyonası’nda üçüncülüğüm var. U-20 Balkan Şampiyonu oldum, artık Büyüklerde de birinci olmak istiyorum. Hedefim, Avrupa ve Dünya Şampiyonu olmak. Olimpiyatlarda da yarışmak istiyorum” dedi.