Başkan Başol 15 Temmuz Şehitleri için Kur’an-ı Kerim okuttu

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, 15 Temmuz Şehit ve Gazileri için Kur’an-ı Kerim okuttu.

Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ormanlı Beldesi’nde bulunan camilerde 15 Temmuz Şehit ve Gazileri için Kur’an-ı Kerim okutarak, şehit mezarlıklarını ziyarette bulundu.

15 Temmuz ruhunun yaşatılarak birlik ve beraberliğin bozulmaması gerektiğini vurgulayan Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, 15 Temmuz’un dünyaya verilmiş bir demokrasi dersi olduğunu söyledi. Başol konuşmasında, “Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz’da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Bayrağımızı indirtmeyelim, ezanımızı dindirtmeyelim. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Allah bize bir daha 15 Temmuz gibi bir ihanet yaşatmasın. Ama hainler de şunu unutmasın, milletimiz bu alçaklara her zaman gerekli dersi verecektir, vermiştirde. Ben bu anlamda günde canlarını feda eden şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, ailelerine sabırlar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

