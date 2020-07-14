YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Başkan Batur muhtarlarla buluştu

Başkan Batur muhtarlarla buluştu

İZMİR HABERLERİ  | 14.07.2020 17:39 | Son Güncelleme

Muhtarlarla bir araya gelerek, ilçede yapılan çalışmaları değerlendiren ve talepleri dinleyen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Siz bizim gücümüzsünüz” dedi.Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, ilçede yapılan çalışmaları anlatmak ve mahallerde yaşanan sıkıntıları dinleyerek vatandaşların taleplerini öğrenmek için muhtarlarla bir araya geldi.

Muhtarlarla bir araya gelerek, ilçede yapılan çalışmaları değerlendiren ve talepleri dinleyen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Siz bizim gücümüzsünüz” dedi.
Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, ilçede yapılan çalışmaları anlatmak ve mahallerde yaşanan sıkıntıları dinleyerek vatandaşların taleplerini öğrenmek için muhtarlarla bir araya geldi. Batur vatandaşların taleplerini ileten muhtarların, belediyenin gücü olduğunu vurguladı. Konak Belediyesi Çınarlı Rekreasyon Alanında yapılan toplantıya 22 muhtar katıldı. Batur toplantıyı, Gültepe imar planlarının, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinden geçtiğini muhtarlara müjdeleyerek başlattı. Göreve gelir gelmez ele aldığı planları, 6 ay gibi kısa bir zamanda revize ederek, Konak Belediye Meclisinden oy birliğiyle geçiren Batur, “Planlarımız Büyükşehir Meclisinden de oy birliğiyle geçti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’e, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, belediye meclisimizin tüm üyelerine, Büyükşehir’deki komisyon, meclis üyelerimize teşekkür ederim” diye konuştu.

Yol haritası çıkarılacak
Batur, Gültepe imar planlarının kapsadığı 14 mahallenin muhtarıyla ayrı bir toplantı düzenlenerek çalışmalarla ilgili yol haritası çıkarılacağını kaydetti. Batur, 14 mahalleyi ve yaklaşık 200 hektarlık bir alanı kapsayan Beştepeler Bölgesi İmar Planı Revizyonu çalışmalarının tamamlandığını da muhtarlara aktardı. Batur bu planların da eylül ayında yapılacak meclis toplantısına yetiştirilmeye çalışıldığını kaydetti.

Taleplerini dinledi
Başkan Batur, toplantıda salgın döneminde Konak’ta yapılan çalışmaları da değerlendirdi. Batur, “Elimizden geleni yaptık. Muhtarlarımıza da bu süreçte sağladıkları işbirliği ve uyumlu çalışmaları nedeniyle ayrı ayrı teşekkür ederim” dedi. Batur, Konak’ta yerel yönetim ile devletin tüm kurumlarının uyum içinde çalıştığını da vurguladı. Batur toplantıda muhtarları dinleyerek bölgeleriyle ilgili taleplerini de aldı. Muhtarlara seslenerek, “Sizler bizim gücümüzsünüz, elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımızsınız” diyen Batur, şöyle devam etti: “Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Sizlerden gelen öneriler bizim için önemli. Sizler halkın sizlere ilettiklerini, şikâyetlerini bize ulaştırıyorsunuz. Biz de tüm samimiyetimizle, ciddiyetimizle işleri takip ediyoruz. Biz iş yapmaya geldik. Vatandaş her zaman haklıdır diye düşünüyor ve buna göre davranıyoruz.” Muhtarlarla toplantılar aşama aşama devam edecek ve Başkan Batur, ilçenin 112 mahalle muhtarının hepsiyle buluşacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybettiOrgan nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzincan’da üretiliyor dünyaya ihraç ediliyor

Erzincan’da üretiliyor dünyaya ihraç ediliyor

Traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaymakam Mutlu’dan 15 Temmuz Mesajı

Kaymakam Mutlu’dan 15 Temmuz Mesajı

Çorum’da serinlemek için gölete giren genç kayboldu

Çorum’da serinlemek için gölete giren genç kayboldu

Milletvekili Fırat’tan 15 Temmuz mesajı

Milletvekili Fırat’tan 15 Temmuz mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Rize'deki sel) Hakikaten bölgede son zamanlarda en yoğun yağış olarak değerlendirilebilir. Geçen hafta Trabzon'da olmuştu, 60-65 kilogram yağmıştı. Oysa bu hafta burada yağan yağmurun miktarı 262-263 kilogram."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Rize'deki sel) Hakikaten bölgede son zamanlarda en yoğun yağış olarak değerlendirilebilir. Geçen hafta Trabzon'da olmuştu, 60-65 kilogram yağmıştı. Oysa bu hafta burada yağan yağmurun miktarı 262-263 kilogram."

İzmir Namaz Vakitleri 14 Temmuz Salı

İmsak
04:07
Sabah
05:52
Öğle
13:22
İkindi
17:16
Akşam
20:43
Yatsı
22:20

İzmir Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Salı

Serhat Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Büyük Halk Eczanesi
Balcova
Dilek Eczanesi
Balcova
Çapuk Eczanesi
Bayindir
Koç Eczanesi
Bayrakli
Sapmaz Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.