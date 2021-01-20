Başkan Batur, Sevgi Yolu esnafını dinledi

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, pandemi nedeniyle zor durumda olan Sevgi Yolu esnafını ziyaret ederek, "Yanınızdayız, esnafımıza destek olmak ve Sevgi Yolu’nu daha güzel günlere taşımak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, pandemi nedeniyle zor durumda olan esnaflara yaptığı ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Batur, bu kez ziyaretine Sevgi Yolu esnafı ile devam etti. Çoğu 20 yıldan fazla bir süredir Sevgi Yolu’nda çalışan esnaf, ilk kez bu kadar sıkıntıda olduklarını ve pandemiden çok etkilendiklerini söyledi.

Esnafa destek sözü

Kitapçıların yoğun olarak bulunduğu, öğrencilerin ve kitapseverlerin uğrak yeri olan Sevgi Yolu’nda hareketliliği artırmak için imza günleri, festival gibi etkinliklerin düzenlenmesini isteyen esnafın dertlerine kulan veren Başkan Batur, esnafa destek sözü verdi. Esnafın talepleri doğrultusunda Sevgi Yolu’nun fiziki şartlarına yönelik çalışmalar için detaylı inceleme yapmak üzere fen işleri ekiplerini de yönlendiren Başkan Batur, şöyle konuştu:

“Sadece İzmir ve Türkiye’nin değil dünyanın da ilk kez karşılaştığı bir salgın felaketiyle mücadele ediyoruz. Pandemi kısıtlamalarının ekonomik etkilerinin en çok esnafımızı mağdur ettiğinin farkındayız ve bu dönemde esnafımızın ayakta durabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bizim belediye olarak Sevgi Yolu ile ilgili yapacağımız çalışmalar programımızda var ve bunları pandemi sonrası hemen uygulamaya koymak istiyoruz.”