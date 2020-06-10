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Başkan Batur: ’Üç ay daha işgaliye almıyoruz’

İZMİR HABERLERİ  | 10.06.2020 11:59 | Son Güncelleme

Kepenklerin kapalı olduğu üç aylık pandemi döneminde işgaliye bedeli almayarak esnafın yanında olan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, bu zor süreçte üç ay daha işgaliye almayacaklarını açıkladı.Yeniden müşterilerine hizmet vermeye başlayan Kordonboyu’ndaki kafe ve restoranları ziyaret ederek, hayırlı işler dileğinde bulunan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, haberi esnafa bizzat verdi.

Başkan Batur: ’Üç ay daha işgaliye almıyoruz’

Kepenklerin kapalı olduğu üç aylık pandemi döneminde işgaliye bedeli almayarak esnafın yanında olan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, bu zor süreçte üç ay daha işgaliye almayacaklarını açıkladı.
Yeniden müşterilerine hizmet vermeye başlayan Kordonboyu’ndaki kafe ve restoranları ziyaret ederek, hayırlı işler dileğinde bulunan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, haberi esnafa bizzat verdi. Batur ilk etapta üç ay işgaliye bedellerini almayarak esnafa can suyu olurken, kepenklerini yeni açan esnafı desteklemek adına üç ay daha işgaliye bedelini almayacaklarının müjdesini verdi. Batur, “Onların ekonomik tekerlerinin dönmesi lazım. Bu süreçte zor durumda olan insanların yanında olduğumuz gibi esnafımızın da yanında olmaya çalıştık. Bence esnafın ayağa kalkması demek Türkiye’de de ekonominin canlanması demektir. Esnafımızda bu süreçte hijyen kurallarına uyarak, maske takarak müşterine hizmet vereceklerdir. Ben umutsuz değilim. Belediyelerimiz, yerel yönetimlerimiz, vatandaşlarımız, hayırseverlerimiz hep birlikte dayanışma ruhu içinde bu sürecin üstesinden geleceğiz.” diye konuştu.

Şanlı, “Başkan Batur’un bu babalığını unutmayacağız”
Batur’un Kordon esnafını ziyaretine Kordon İşadamları Derneği Başkanı Ömür Şanlı da katıldı. İşgaliye bedellerinin alınmaması ve her türlü desteği için Kordon esnafı da Başkan Batur’a teşekkür etti. Ömür Şanlı, kafe ve restoranların dezenfeksiyonu ve işgaliye bedellerinin altı aylık bir süre boyunca alınmaması kararı nedeniyle Batur’a teşekkür etti, yaptığı bu babalığı unutmayacaklarını söyledi. Şanlı, “Kordon esnafı Konak Belediye Başkanımız Abdül Batur’un bu güzelliğini, bu babalığını unutmayacak. Hem dükkanlarımızın açıldığı gün yapılan dezenfeksiyon işlemi için hem de daha önce üç ay alınmayan işgaliye bedelinin üç ay daha uzatılması nedeniyle çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

Başkan Batur: ’Üç ay daha işgaliye almıyoruz’

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