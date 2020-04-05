Başkan Batur’dan personele moral ziyareti

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak Belediyesi Temizlik İşleri, Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüklerini ziyaret ederek şehrin temizliği ve salgın önlemleri için sahada olan çalışma arkadaşlarına moral verdi. Konak Belediyesi, korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında temizlik ve dezenfektasyon çalışmalarını hız kesmeden sürdürürken, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur işçileri atölyelerinde ziyaret etti. Park ve Bahçeler, Temizlik ve Fen İşleri ekipleriyle bir araya gelen Başkan Batur, korona ile mücadelede en ön cephede görev yapan belediye çalışanlarına moral verdi. Görevlerini yaparken kendi sağlıklarına özellikle dikkat etmeleri gerektiğin dikkat çeken Başkan Batur, maske ve eldiven kullanımının önemini hatırlatarak, “Vatandaşa hizmeti elbette aksatmayacağız ama önce kendi sağlığımızı korumamız lazım. Kimsenin tırnağına bile zarar gelsin istemiyorum. Onun için maskenizi, eldiveninizi mutlaka takın. Sağlık kurallarını, bakanlığın açıkladığı kuralları önemseyin ve uygulayın” dedi.

“Siz görev başındaysanız Konak halkı rahat olur”

Temizlik personeli ve sahada çalışan ekiplere büyük görev düştüğünü söyleyen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, personele fedakar çalışmaları için teşekkür etti. Zor günleri birlikte aşacaklarını vurgulayan Başkan Batur sözlerini şöyle sürdürdü: “Sizlere büyük görev düşüyor. Sizler çalışıyorsunuz, böylece İzmir halkı rahat ediyor. Özellikle temizlik işleri ve park bahçelerdeki arkadaşlarımızın çalışması önemli. Kenti temiz tutacağız, kenti temiz tutarak bu hastalıkla başa çıkacağız. Şu ana kadar fedakarca çalıştınız, fedakarca hizmet ediyorsunuz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sadece kendi adıma değil Konak’ta yaşayan bütün vatandaşlar adına teşekkür ediyorum. ‘Birlikte Konak’ demiştik ve de bu başımıza çöken bu felaketi de hep birlikte aşacağız. Sizlere güveniyorum. Biz de belediyede görevimizin başındayız. Bize her zaman ulaşabilirsiniz.”

