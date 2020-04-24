Başkan, bayramı çocukların ayağına götürdü

Burdur’un Bucak İlçesi Kızılkaya Belediye Başkanı İlkay Güngör, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı evde kalan çocuklara hediye dağıttı.

Bu yıl Korona Virüsü sebebiyle sokakta programların iptal edildiği bayram sebebiyle Kızılkaya Belediyesi öncülüğünde evde kalan çocuklar için sürpriz program düzenlendi. Kızılkaya Belediye Başkanı İlkay Güngör, Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Arif Binici, Kızılkaya İlköğretim Okulu Müdürü Veli Erdoğan ve Mahalle Muhtarlarının katılımıyla Kızılkaya beldesi ve cevre Köylerde bulunan çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı. Başkan İlkay Güngör ve protokol üyeleri çocukları tek tek evlerinde ziyaret edip hediyelerini verdi ve bayramlarını kutladı.

