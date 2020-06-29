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Başkan Bedir, “Mahallelerimizde sıfır sorun olacak”

ERZURUM HABERLERİ  | 29.06.2020 16:36 | Son Güncelleme

Şenkaya Belediyesi mesai gözetmeksizin mahallelere hizmet götürmeye devam ediyor.Şenkaya Nişantaşı Mahallesinde Hayvan isale Hattı ve Arazi yol çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Başkan Bedir, “Mahallelerimizde sıfır sorun olacak”

Şenkaya Belediyesi mesai gözetmeksizin mahallelere hizmet götürmeye devam ediyor.
Şenkaya Nişantaşı Mahallesinde Hayvan isale Hattı ve Arazi yol çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Nişantaşı mahallesinde bir çok arazinin yolu olmadığını var olan yolların tamamen sel sularından tahrip olduğundan dolayı arazi yollarını kullanamıyordu.
Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir, “İlçe merkezimizde ve Mahallelerimizde sıfır sorun olana kadar gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bütün mahallelerimizin sorunlarını aciliyetine göre sıralandırarak hizmet etmeye çalışıyoruz.
Nişantaşı Mahallemizde Hayvan Sulama İsale Hattı ve Arazi Yolu Çalışması devam ediyor. Her mahallemizde Şenkaya Belediyesi veya Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak hizmet etmeye devam ediyoruz.” dedi.

Başkan Bedir, “Mahallelerimizde sıfır sorun olacak”

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