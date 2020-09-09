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Başkan Bedir Şampiyona Altın hediye etti

ERZURUM HABERLERİ  | 09.09.2020 15:37 | Son Güncelleme

Şenkaya Belediye Güreş takımı sporcusu Mahmut Tuncay Anadolu yıldızları Türkiye Şampiyonu oldu.Türkiye şampiyonu olan Mahmut Tuncay ve Güreş Antrönörü Hüseyin Gayrım Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir’i makamda ziyaret ettiler.

Başkan Bedir Şampiyona Altın hediye etti

Şenkaya Belediye Güreş takımı sporcusu Mahmut Tuncay Anadolu yıldızları Türkiye Şampiyonu oldu.
Türkiye şampiyonu olan Mahmut Tuncay ve Güreş Antrönörü Hüseyin Gayrım Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir’i makamda ziyaret ettiler. Başkan Yavuz Bedir şampiyon sporcuyu Altın ile ödüllendirdi.
Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir, “Anadolu yıldızları Türkiye Şampiyonu olan Mahmut Tuncay kardeşimizi yürekten kutluyorum İlçemize hayırlı olsun Özveriyle Emek veren Güreş Hocamız Hüseyin Gayrım beye teşekkür ederim. Geleceğimizi şekillendirecek olan gençlerimize desteklerimiz her zaman devam edecektir” dedi.

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