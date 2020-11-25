YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Başkan Berge: “Kadına şiddet uygulayan insan olamaz”

Başkan Berge: “Kadına şiddet uygulayan insan olamaz”

VAN HABERLERİ  | 25.11.2020 14:37 | Son Güncelleme

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.Başkan İsa Berge, mesajında, “Kadınlara yönelik şiddetin dünya çapında tahmini oranının yaklaşık yüzde 25’in üzerinde olması çok acı bir tablodur.

Başkan Berge: “Kadına şiddet uygulayan insan olamaz”

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Başkan İsa Berge, mesajında, “Kadınlara yönelik şiddetin dünya çapında tahmini oranının yaklaşık yüzde 25’in üzerinde olması çok acı bir tablodur. Aile içi şiddetin geleceğimiz olan çocuklarımızı da olumsuz yönde etkilediği bir gerçektir. Türkiye’de çok sayıda kadın, fiziksel ve psikolojik şiddette maruz kalmaktadır. Bu da ruh sağlığında ciddi bozulmalara neden olmaktadır. Hayatın ta kendisi olan kadına yönelik şiddet kabul edilemez. İnsana yakışan şiddet değil sevgi ve merhamettir. İnsanı yetiştiren ve bin bir türlü eziyetini çekerek hayata hazırlayan kadınların şiddete uğraması kabul edilemez. Kadına ya da erkeğe şiddet hiçbir şekilde kabul edilemez.
Toplumun temelini oluşturan kadınların erkek şiddetine maruz kalması insani değildir. Kadın cinayetleri toplumsal kanayan bir yaradır. Bu yaraya merhem olmanın yolu merhametten geçer. Sorunlara uzlaşı ve anlayış yoluyla değil de şiddet yoluyla çözüm aramak medeniyet dışı bir davranıştır. Şiddet uygulamak ne İslami ne de insani değildir” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'İyi ki doğdun ikizim''İyi ki doğdun ikizim'
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu

Van Namaz Vakitleri 25 Kasım Çarşamba

İmsak
05:26
Sabah
06:52
Öğle
11:58
İkindi
14:33
Akşam
16:55
Yatsı
18:16

Van Nöbetçi Eczaneler25 Kasım Çarşamba

Beşyol Eczanesi
Ipekyolu
Ihlamur Eczanesi
Ipekyolu
Mahya Eczanesi
Ipekyolu
Vereseli İstanbul Eczanesi
Ipekyolu
Ayaz Eczanesi
Baskale
Vereseli Uzman Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.