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Başkan Berge’den bilinçlendirme çalışması

VAN HABERLERİ  | 06.04.2020 10:14 | Son Güncelleme

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine güvenli maske ve eldiven takılması konusunda bilinçlendirme çalışmalarına başladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın korona virüs ile mücadele kapsamında marketlerde ve toplu yerlerde maske takma zorunluluğunun getirildiğini açıklaması üzerine harekete geçen Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, çalışmalarına hız verdi.

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine güvenli maske ve eldiven takılması konusunda bilinçlendirme çalışmalarına başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın korona virüs ile mücadele kapsamında marketlerde ve toplu yerlerde maske takma zorunluluğunun getirildiğini açıklaması üzerine harekete geçen Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, çalışmalarına hız verdi. Berge, Van İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Halk Sağlığı Başkanlığı personelleri ile birlikte iş yerlerinde güvenli maske ve eldiven takma konusunda yapılan bilinçlendirme çalışmalarına katıldı.
Marketlerde maske takmanın zorunluluğuna dikkat çeken VANESOB Başkanı Berge, “Cumhurbaşkanımızın talimatı ile bizler de harekete geçtik. Sağlık personellerimiz ile birilikte market işletmecisi esnafımızı bilinçlendiriyoruz ve herkesi duyarlılığa davet ediyoruz” dedi.
Valilik, belediye ve sağlık müdürlüklerinin bakkal ve manavlara ücretsiz maske vermesini isteyen Berge, “Esnafımız da resmi kurumlardan aldığı maskeleri halkımıza ücretsiz olarak dağıtmalı. Gücü olan market sahiplerinin de müşterilerine ücretsiz maske vermesi gerekiyor. Hiçbir şey sağlığımızdan daha kıymetli değildir” ifadelerini kullandı.
Özellikle toplu alanlarda ve ulaşımda maske takılmasının son derece önemli olduğunu söyleyen Van Halk Sağlığı Başkanlığı personelleri, “Maske ve lateks eldiven takıldıktan yaklaşık 3-4 saat sonra mutlaka değiştirilmelidir. Değiştirilirken ellerin kirli olduğu düşünülerek, yüz, göz ve buruna dokunulmamalıdır. Eller yıkandıktan sonra yeni bir maske ve eldiven takılabilir. Maske iplerinden tutularak çıkarılmalıdır. Ellerinizi sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca ovalayarak yıkamalıyız. Öksürme veya hapşırma sırasında ağzınızı ve burnunuzu tek kullanımlık mendille kapatın. Mendil yoksa dirsek içini kullanın. Ellerinizle, ağzınıza, burnunuza ve gözlerinize dokunmayın. Soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle aranıza en az 3, 4 adım mesafe koyun. Bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırın. Sık kullandığınız yüzeyleri su ve deterjanla her gün temizleyin. Havlu gibi kişisel eşyaları ortak kullanmayın. Kıyafetlerinizi yüksek ısıda yıkayın. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçının. Güçlü bir bağışıklık sistemi için bol sıvı tüketin, dengeli beslenin, uyku düzeninize dikkat edin. Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa, yaşlılar ve kronik hastalığı bulunanlarla temas etmeyin. Maske takmadan dışarı çıkmayın. Düşmeyen ateş, öksürük ve nefes almada zorluk gibi şikayetleriniz varsa, maske takarak bir sağlık kuruluşuna başvurun” dediler.

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