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  4. Başkan Besim Dutlulu, esnafın yeni yılını kutladı

Başkan Besim Dutlulu, esnafın yeni yılını kutladı

MANİSA HABERLERİ  | 31.12.2019 21:28 | Son Güncelleme

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar esnafını ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.Akhisar esnafını ziyaret eden Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yeni yıl kutlaması yaptı.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar esnafını ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.
Akhisar esnafını ziyaret eden Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yeni yıl kutlaması yaptı. Yeni yılın tüm dünyaya barış, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesi dileğinde bulunan Belediye Başkanı Besim Dutlulu “Göreve başladığım 2019 Nisan ayından beri siz değerli Akhisarlıların huzur ve mutluluğu için çalışıyoruz. Yaptığımız her hizmeti sadece bu günleri düşünerek değil, gelecek yılları ve gelecek nesilleri düşünerek hayata geçirmeye çalıştık. 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da bize vermiş olduğunuz sorumluluk ve destekle, aynı azim ve kararlılık ile hizmetlerimize devam edeceğiz. Bu süreçte bizlerin yanında olan, desteklerini esirgemeyen tüm Akhisarlılara teşekkür ederim. Hep birlikte şehrimizi daha güzel bir geleceğe taşıyacağız. Yeni yılda da çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. Hizmet yaparken, proje geliştirirken her zaman esnafımızın ve vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret gösterdik. Esnaflarımıza, vatandaşlarımıza her zaman olduğu gibi ziyaretler gerçekleştirerek talep ve sıkıntılarını dinledik. 2019 yılının son gününde de esnafımızın ve halkımızın yanındayız” dedi.
Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya Başkan Yardımcıları Ekrem Kayserili ve Ahmet Tınazlı da eşlik etti.

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