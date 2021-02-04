YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. ‘Başkan Beyaz Masada’ sosyal medyadan sürüyor

‘Başkan Beyaz Masada’ sosyal medyadan sürüyor

04.02.2021 14:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın geleneksel hale getirdiği sosyal medya üzerinden ‘Başkan Beyaz Masada Buluşması’nın 23.cüsü gerçekleştirildi.Program başında gündeme dair görüşlerini dile getiren Başkan Yalçın, geçen hafta tahsisi yapılan gezici kütüphanenin başta kırsal mahalleler olmak üzere kitaba ulaşmakta zorluk çeken herkese hizmet götüreceğini söyledi.Halef Hoca Mezarlığında yapımı tamamlanan ilave mezarların satışa sunulduğunu söyleyen Başkan Yalçın, buradan mezar yeri temin etmek isteyenlerin Cenaze Hizmetleri birimine başvuru yapabileceğini aktardı.“KATILIP KATKI SAĞLAYAN HERKESE TEŞEKKÜR”Sözlerine programa katılıp görüş ve önerilerini dile getirenlere teşekkür ederek devam eden Başkan Yalçın, “Burada soru soran, ya da bir talebini dile getiren Talaslı hemşehrilerimiz çok seviyeli, çok naif bir dil kullanıyorlar.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın geleneksel hale getirdiği sosyal medya üzerinden ‘Başkan Beyaz Masada Buluşması’nın 23.cüsü gerçekleştirildi.
Program başında gündeme dair görüşlerini dile getiren Başkan Yalçın, geçen hafta tahsisi yapılan gezici kütüphanenin başta kırsal mahalleler olmak üzere kitaba ulaşmakta zorluk çeken herkese hizmet götüreceğini söyledi.
Halef Hoca Mezarlığında yapımı tamamlanan ilave mezarların satışa sunulduğunu söyleyen Başkan Yalçın, buradan mezar yeri temin etmek isteyenlerin Cenaze Hizmetleri birimine başvuru yapabileceğini aktardı.
“KATILIP KATKI SAĞLAYAN HERKESE TEŞEKKÜR”
Sözlerine programa katılıp görüş ve önerilerini dile getirenlere teşekkür ederek devam eden Başkan Yalçın, “Burada soru soran, ya da bir talebini dile getiren Talaslı hemşehrilerimiz çok seviyeli, çok naif bir dil kullanıyorlar. Bu şehir için güzel öneriler sunuyorlar. Çok güzel bir ortam oluşuyor. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Daha sonra kentsel dönüşümden yeşil alan çalışmalarına, toplu taşımadan okul yapımına kadar çok çeşitli konularda gelen soruları cevaplayan Başkan Yalçın, ayrıca Zincidere Göleti, Ali Dağı Füniküler Hattı, Millet Bahçesi gibi büyük projeler hakkında da bilgiler sundu.
Babası Abdulbaki Yalçın’ın vefatı nedeniyle çok sayıda başsağlığı mesajının da geldiği programda ayrıca Talas Belediyesi tarafından yapılan çalışmalardan dolayı tebrik ve teşekkür mesajları da paylaşıldı.
ERZAK İHTİYACI OLAN BİZE BAŞVURSUN
Başkan Yalçın ayrıca her programda yaptığı gibi bu programda da ihtiyaç sahibi kişilerin ‘Hayır Çarşısı’na başvurabileceklerini tekrar etti ve başvuru yapmaktan çekinen ihtiyaç sahiplerinin kendilerine mutlaka bildirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Anbean kaydetti! Yerlilerin analık ritüelleri Anbean kaydetti! Yerlilerin analık ritüelleri
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
1/

Kayseri Namaz Vakitleri 4 Şubat Perşembe

İmsak
06:11
Sabah
07:34
Öğle
12:57
İkindi
15:44
Akşam
18:10
Yatsı
19:28

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Perşembe

Gülşah Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Özlem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Billur Başkal Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Büyükbakırcı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Şeker Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Balım Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Alper Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Muhtarlardan büyükşehir ve MASKİ’ye teşekkür

Muhtarlardan büyükşehir ve MASKİ’ye teşekkür

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yunusemre’de yağış seferberliği

Yunusemre’de yağış seferberliği

AVM’de uzun kuyruklar oluştu, sosyal mesafe unutuldu

AVM’de uzun kuyruklar oluştu, sosyal mesafe unutuldu

Yeni Malatyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Diğer Haberler

Başkan Büyükkılıç’tan AB’ye ön yargı ve çifte standart vurgusu

Başkan Büyükkılıç’tan AB’ye ön yargı ve çifte standart vurgusu

Kabakcı, Taekwondo camiası ile bir araya geldi

Kabakcı, Taekwondo camiası ile bir araya geldi

Melikgazi’nin nüfusu 44 ilden daha fazla çıktı

Melikgazi’nin nüfusu 44 ilden daha fazla çıktı

Kocasinan, Güvenli Asansör istatistiğinde yine Türkiye birincisi oldu

Kocasinan, Güvenli Asansör istatistiğinde yine Türkiye birincisi oldu

Muhtarın girişimleri mahalle halkını rahatlattı

Muhtarın girişimleri mahalle halkını rahatlattı

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Landrut Kayseri’de

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Landrut Kayseri’de

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.