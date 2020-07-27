Başkan Beyazgül hayvan borsası esnafını ziyaret etti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Kurban Bayramı öncesi Canlı Hayvan Borsasını ziyaret ederek hayvan yetiştiricileriyle bir araya geldi.

Her defasında esnaf gurupları ve vatandaşlara bir araya gelerek talep ve önerilerini dinleyen Başkan Beyazgül’ün bugünkü adresi Hayvan Borsası oldu. Başkan Beyazgül, Kurban Bayramı telaşı yaşayan esnaf ve vatandaşların bayramlarını kutladı. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından açılışa hazır hale getirilen mezbahayı inceleyen Başkan Beyazgül, çalışmalar hakkında teknik personelden bilgi aldı.

Burada bir açıklamada bulunan Başkan Beyazgül, “Büyükşehir Belediyemize ait mezbahadayız, burada günlük beş bin küçükbaş hayvan ve bin büyükbaş hayvan kesilecek. Çok kısa bir sürede tesis bitime yaklaştı. 6 ay önce ihaleye vermiştik pandemi nedeniyle biraz ara verildi, ancak bu Kurban Bayramında inşallah faaliyete geçecek. Bütün sivil toplum kuruluşlarımız ve vatandaşlarımız burada olacak. Hijyenik bir ortamda en güzel bir şekilde hayvanlarımızın kesim yeri olacaktır, şehrimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Ziyaretlerinde Başkan Beyazgül’e Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mahmut Kırıkçı da eşlik etti.

