YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Başkan Beyoğlu 15 Temmuz şehitlerini unutmadı

Başkan Beyoğlu 15 Temmuz şehitlerini unutmadı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 15.07.2020 15:29 | Son Güncelleme

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu,15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ’cü teröristler tarafından gerçekleştirilen ihanet girişimi sırasında şehit olan polis memuru Halit Gülser ile vatandaşlardan Askeri Çoban’ın mezarlarını ziyaret ederek dua etti.Diyarbakır’ın Dicle ilçesi nüfusuna kayıtlı olan polis memuru Halit Gülser, Ankara Gölbaşı Özel Harekat Dairesi Başkanlığına FETÖ mensupları tarafından düzenlenen hava saldırısında 15 Temmuz gecesi şehit oldu.

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu,15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ’cü teröristler tarafından gerçekleştirilen ihanet girişimi sırasında şehit olan polis memuru Halit Gülser ile vatandaşlardan Askeri Çoban’ın mezarlarını ziyaret ederek dua etti.
Diyarbakır’ın Dicle ilçesi nüfusuna kayıtlı olan polis memuru Halit Gülser, Ankara Gölbaşı Özel Harekat Dairesi Başkanlığına FETÖ mensupları tarafından düzenlenen hava saldırısında 15 Temmuz gecesi şehit oldu. Erganili olan Askeri Çoban ise aynı gece İstanbul’da hain kalkışmaya karşı direniş saflarına koşarken FETÖ’cü teröristlerin keskin nişancı saldırısı sonucu şehadete ulaştı. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, şehitlerin Dicle ve Ergani ilçelerindeki mezarlarını ziyaret ederek dua etti.

"Şehitlerimize karşı dua görevimizi yerine getirdik"
Duygu dolu anlar yaşayan Beyoğlu, tarih boyunca kanıyla ve canıyla bu toprakları vatan yapan milletin 15 Temmuzda da vatanı hainlere karşı korumak için bedel ödediğini söyledi. Beyoğlu, “Necip milletimizin yiğit evlatları gösterdikleri şanlı direniş ile karanlığa çevrilmek istenen geceyi aydınlığa çevirdi. Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin kutlu mücadelesini hiç bir zaman unutmayacağız. Bu amaçla kabirlerini ziyaret ederek dua görevimizi ifa ettik. 15 Temmuz 2016’da liderimiz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde hainlere unutamayacakları bir tokat atan milletimizin egemenliğine kimse göz dikemeyecek” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Havuz sonrası poza 1 milyon beğeni! Havuz sonrası poza 1 milyon beğeni!
Başbakan Binali Yıldırım Diyarbakır’da Halka SeslendiBaşbakan Binali Yıldırım Diyarbakır’da Halka Seslendi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya'da kurban pazarlarında "pazarlık kiti" ile tokalaşma dönemi

Antalya'da kurban pazarlarında "pazarlık kiti" ile tokalaşma dönemi

Ozan Kaan Özdemir imzayı attı

Ozan Kaan Özdemir imzayı attı

Başkan Çetin, kızı Melike’nin nikahını kıydı

Başkan Çetin, kızı Melike’nin nikahını kıydı

Ömrünü verdiği mesleğini ilk günkü heyecanla yapıyor

Ömrünü verdiği mesleğini ilk günkü heyecanla yapıyor

Simav’da 2 ev karantinaya alındı

Simav’da 2 ev karantinaya alındı

Fiat'tan temmuz ayı kampanyası

Fiat'tan temmuz ayı kampanyası

Diyarbakır Namaz Vakitleri 15 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:18
Sabah
05:02
Öğle
12:30
İkindi
16:22
Akşam
19:48
Yatsı
21:24

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Türkiye’nin en büyük mahallesinde yol yapım çalışmaları sürüyor

Türkiye’nin en büyük mahallesinde yol yapım çalışmaları sürüyor

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Bağlar Belediyesinden korona virüse karşı hijyen ve denetim seferberliği

Bağlar Belediyesinden korona virüse karşı hijyen ve denetim seferberliği

Başkan Beyoğlu’na sosyal medyadan destek yağdı

Başkan Beyoğlu’na sosyal medyadan destek yağdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.