Başkan Beyoğlu: “Bağlar’ımıza ve diğer belediyelerimize her türlü desteği veren valimize teşekkür ediyoruz”

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, yeni tip korona virüs tehdidinin Türkiye’de görülmeye başlamasından sonra Diyarbakır’daki alt kademe belediyelerine sağladığı malzeme ve nakdi destek ile dikkat çekiyor. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu kendilerine verdikleri desteklerden dolayı Vali Güzeloğlu’na teşekkür etti.

Diyarbakır, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu’nun koordinasyonunda uygulamaya koyduğu tedbirler ve çalışmalarla yeni tip korona virüs ile mücadelesini yoğun bir şekilde sürdürüyor. Vali Güzeloğlu’nun sağladığı malzeme, hijyen ürünleri ve nakdi katkılarla alt kademe ve ilçe belediyeleri vatandaşları salgından korumak için üst üste kararlar alarak tedbirleri genişletiyor. Bağlar Belediyesi’ne korona virüs tedbirleri kapsamında gerekli malzeme ve hijyen ürünleri desteği sağlayan Vali Güzeloğlu, devam eden metruk yapıların yıkımı için de 1 milyon lira nakdi destek aktardı.

Başkan Beyoğlu’ndan Vali Güzeloğlu’na teşekkür

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Vali Güzeloğlu’nun gerek Bağlar’a ve gerekse diğer ilçe belediyelerine her türlü desteği sağladığını dile getirerek kendisine teşekkür etti. Vali Güzeloğlu’nun koordine ettiği çalışmalarla Diyarbakır’ın tüm kurum ve kuruluşlarıyla korona virüse karşı seferberlik halinde mücadele ettiğini belirten Beyoğlu, “Ülkemizde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bu salgına karşı deyim yerindeyse milli mücadele veriliyor. Diyarbakır’ımızda da Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Hasan Basri Güzeloğlu’nun himayelerinde yürüttüğümüz çalışmalarla bu süreci başarıyla aşmaya gayret ediyoruz. Milletimizin mağdur olmaması için gece gündüz demeden kararlı, azimli ve inançlı bir şekilde hep beraber hizmet ediyoruz” dedi.