YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Başkan Beyoğlu, bayram sonrası esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

Başkan Beyoğlu, bayram sonrası esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 27.05.2020 16:47 | Son Güncelleme

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, bayram tatilinin hemen ardında haftanın ilk iş gününde vatandaşları ziyaret turuna çıktı.Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Ramazan Bayramı sonrasında ilk iş olarak ilçedeki esnafı ve vatandaşları ziyaret etti.

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, bayram tatilinin hemen ardında haftanın ilk iş gününde vatandaşları ziyaret turuna çıktı.
Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Ramazan Bayramı sonrasında ilk iş olarak ilçedeki esnafı ve vatandaşları ziyaret etti. Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için bayramda vatandaşları ziyaret edemediklerini belirten Başkan Beyoğlu, Şeyh Şamil Mahallesine bağlı Cengizler Caddesinde görüştüğü esnafla sıcak diyaloglar yaşadı. İş yerlerini tek tek dolaşarak vatandaşlarla sohbet eden ve geçmiş bayramlarını kutlayan Beyoğlu’na esnaflar ilgi gösterdi. Bir esnaf, “Bu kadar yıldır buradayım. İlk kez bir belediye başkanı bizi bu kadar fazla ziyaret ediyor. Sizi burada dördüncü kez görüyorum” dedi.

“Cumhurbaşkanı hepimize mesaj verdi”
Başkan Beyoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Gönül belediyeciliği seferberliği başlatıyoruz" sözlerini talimat olarak kabul ettiklerini belirterek, bugüne kadar iç içe oldukları vatandaşlarla bundan sonra daha fazla bir araya gelmeyi amaçladıklarını söyledi. Başkan Beyoğlu, “Cumhurbaşkanımız gönül seferberliği başlattı. Bu hepimiz için talimat ve mesajdır. Bugüne kadar zaten milletimizle içi içe olduk, dertleriyle dertlendik. Bundan sonra daha fazla vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. Millete efendi olmak gibi düşünceye sahip değiliz, biz milletimizin hizmetkarıyız" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Olay yaratan bahçe pozu! Olay yaratan bahçe pozu!
Polis bile hayret etti! Bankta oturup kahve içtiler Polis bile hayret etti! Bankta oturup kahve içtiler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Doğan: "Adana afet bölgesi ilan edilmeli"

Doğan: "Adana afet bölgesi ilan edilmeli"

Kaçak keklik avı yapan 6 kişiye 10 bin TL ceza

Kaçak keklik avı yapan 6 kişiye 10 bin TL ceza

Kişiye özel mobilya konseptiyle üretim yapıyorlar

Kişiye özel mobilya konseptiyle üretim yapıyorlar

AK Parti’li Kartal’dan ’27 Mayıs’ mesajı

AK Parti’li Kartal’dan ’27 Mayıs’ mesajı

Sokaktaki can dostlar emin ellerde

Sokaktaki can dostlar emin ellerde

Nazilli’de 2 asırlık gelenek sürüyor

Nazilli’de 2 asırlık gelenek sürüyor

Diyarbakır Namaz Vakitleri 27 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:11
Sabah
04:54
Öğle
12:21
İkindi
16:13
Akşam
19:39
Yatsı
21:15

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Bağlar Belediyesi, Çevik Kuvvet Müdürlüğü’ne tam donanımlı park kazandırdı

Bağlar Belediyesi, Çevik Kuvvet Müdürlüğü’ne tam donanımlı park kazandırdı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Korona virüs Diyarbakır’da ramazan davulcularını da vurdu

Korona virüs Diyarbakır’da ramazan davulcularını da vurdu

Karakoç: “Diyarbakır ile ilgili önemli projeleri hayata geçireceğiz”

Karakoç: “Diyarbakır ile ilgili önemli projeleri hayata geçireceğiz”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.