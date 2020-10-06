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Başkan Beyoğlu esnaf ziyaretine devam ediyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 06.10.2020 13:37 | Son Güncelleme

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, esnaf ziyaretlerine devam ediyor.Başkan Beyoğlu, esnaf ve vatandaş ziyaretlerini sürdürüyor.

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, esnaf ziyaretlerine devam ediyor.
Başkan Beyoğlu, esnaf ve vatandaş ziyaretlerini sürdürüyor. Beyoğlu, bu kez ilçenin işlek noktalarından Emek Caddesini gezdi. Vatandaşlar tarafından ilgi ile karşılanan Beyoğlu, çevredeki esnafla sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi, hizmetle ilgili beklentilerinin hiçbir mazeretin arkasına sığınmadan yerine getirileceğini ifade etti.

“Hizmet etmek asli görevimizdir”
Vatandaşlarla sıcak diyaloglar kuran Beyoğlu, kendisini halkın hizmetkarı olarak gördüğünü kaydederek, “Bizim işimiz siyaset değil hizmet etmektir. Belediye başkanlarının görevi hiçbir ayrım yapmadan herkese eşit şekilde hizmet götürmektir. Tabi ki halkımızla beraber olacağız. Böyle davranmamız ve hizmet üretmemiz bizim için lütuf değil, asli görevdir” dedi.
Öte yandan Bağlar Belediyesi, kırsal yerleşim yerlerine yönelik yol yapım ve bakım hizmetlerini kış mevsimi öncesinde aralıksız olarak sürdürüyor. Batı Çanakçı Mahallesinde vatandaşlar tarafından inşa edilen yeni yapıların olduğu bölgelere yeni yollar kazandırıldı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince tamamlanan yollar, vatandaşların hizmetine sunularak ulaşıma açıldı.

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