Başkan Beyoğlu esnafla buluştu

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, cuma namazı çıkışı kendisini bekleyen vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet edip sorun ve taleplerini not alarak çözülmesi için ilgili birimlere talimat verdi.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Cuma namazı için gittiği Turgut Özal Bulvarında namazın ardında kendisini bekleyen vatandaşlarla selamlaşarak bir süre sohbet eden Beyoğlu, kendisine aktarılan sorun ve taleplerin pratik yollarla zaman kaybı yaşanmadan çözülmesi için belediyenin ilgili birimlerine talimatlar verdi. Pandemiden dolayı toplu halk toplantılarını gerçekleştiremediklerini belirten Beyoğlu, “Ancak biz bunu milletimizle bir araya gelmeye engel olarak görmüyoruz. Biz onların ayağına giderek dertleşiyoruz. Bizim gönül belediyeciliğinden anladığımız tam da budur. Bizi zinde tutan ve milletimize karşı hizmet aşkımızı artıran vatandaşlarımızın dualarıdır” dedi.

Başkan Beyoğlu, mahalle ve ev ziyaretlerine de devam ediyor. Körhat Mahallesinde ikamet eden 4 aileyi ziyaret eden Beyoğlu, sobalı evde kendisine çay ikram eden vatandaşlarla sıcak ve samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Başkan Beyoğlu’nun eşi Dürdane Beyoğlu’nun da katıldığı ziyaretlerde vatandaşlar yaşadıkları sorunları dile getirerek, farklı bir belediye başkanı profilini çizdiğini dile getirdikleri Beyoğlu’ndan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Beyoğlu, esnaf ziyaretinin ardında kendisine yakın ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür ederek mahalleden ayrıldı.

