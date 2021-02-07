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Başkan Beyoğlu, ihtiyaç sahibi çocukların yüzünü güldürdü

07.02.2021 11:40 | Son Güncelleme:
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AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, belediye bünyesinde faaliyet gösteren giyim mağazası aracılığıyla ilçedeki ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor.Bağlar ilçesinde belediye tarafından dar gelirli vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hayata geçirilen giyim mağazası, çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, belediye bünyesinde faaliyet gösteren giyim mağazası aracılığıyla ilçedeki ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor.
Bağlar ilçesinde belediye tarafından dar gelirli vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hayata geçirilen giyim mağazası, çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Belediyenin imkanları ve hayırseverlerin bağışlarından oluşan giyim ürünleri, daha sonra belediye tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

"Çocukların tebessümü her şeye bedel"
Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, eşi Dürdane Beyoğlu ile beraber ziyaret ettiği mağazada aileler ve çocuklarla bir araya geldi. Hazırlanan giysi paketlerini çocuklara takdim eden Başkan Beyoğlu, “Çocukların mutlu olduğu toplum geleceğe umutla bakar. Bizim görevimiz çocuklara imkan oluşturmaktır. Bu işi belediyemizin imkanları ve hayırseverlerin desteğiyle yapıyoruz. Çocukların yüzündeki tebessüm her şeye bedel” dedi.
Ziyaretin sonunda aileler ve çocuklarla birlikte resim çeken Beyoğlu, miniklerle yakından ilgilendi.

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