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Başkan Beyoğlu, ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 27.04.2020 16:13 | Son Güncelleme

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım dağıttı.Yeni tip korona virüs salgını kapsamında Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca alınan kararlar gereği sokağa çıkamayan 65 yaş üstü, engelli, kronik hasta, hamile ve maddi durumlarının elverişsiz olması nedeniyle ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara yönelik destekler kapsamında bugüne kadar bin 600 hanenin ihtiyaçlarını karşılayan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, bu kez Ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahiplerini gıda paketleriyle beraber evlerinde ziyaret ederek sevindirdi.

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım dağıttı.
Yeni tip korona virüs salgını kapsamında Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca alınan kararlar gereği sokağa çıkamayan 65 yaş üstü, engelli, kronik hasta, hamile ve maddi durumlarının elverişsiz olması nedeniyle ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara yönelik destekler kapsamında bugüne kadar bin 600 hanenin ihtiyaçlarını karşılayan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, bu kez Ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahiplerini gıda paketleriyle beraber evlerinde ziyaret ederek sevindirdi. Gıda ve temel ihtiyaç ürünlerinden oluşan paketleri, ziyaret ettiği vatandaşları evlerine ulaştıran Başkan Beyoğlu, ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürdü. Beyoğlu, “Mübarek Ramazan ayında korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını karşılayıp evlerinde ziyaret ederek ulaştırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emir ve talimatları doğrultusunda sosyal ve gönül belediyeciliğine devam edeceğiz" dedi.

Kendi elleriyle ihtiyaç sahiplerine teslim etti
Yeniköy Mahallesinde ihtiyaç sahibi vatandaşları evlerinde ziyaret eden Başkan Beyoğlu, yeni tip korona virüs tedbirlerine uygun olarak maske ve eldiven kullanıp sosyal mesafe kuralına uyarak vatandaşlara gıda ve temel ihtiyaç ürünlerinden oluşan paketleri teslim etti. Vatandaşların yakın ilgi göstererek teşekkür ettiği Başkan Beyoğlu, korona virüs nedeniyle mağdur olan vatandaşlara gerekli desteği sağlayarak mübarek Ramazan ayını huzur içerisinde geçirmelerini sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sosyal ve gönül belediyeciliği konusundaki uyarılarını esas aldıklarını belirten Beyoğlu, "İhtiyaç sahibi hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını karşılayıp evlerinde ziyaret ederek ulaştırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bunları lütuf olarak görmüyoruz, aziz milletimize karşı görev olarak kabul ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emir ve talimatları doğrultusunda sosyal ve gönül belediyeciliğine devam edeceğiz" diye konuştu.

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